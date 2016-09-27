Главным в немецком правительстве будет Путин

Надо сказать, страх поляков возник не на пустом месте: в ФРГ выросла популярность партий «Левые» и «Альтернатива для Германии», которые якобы «выполняют приказы из Кремля». В Варшаве понимают, что одна из двух партий точно может пройти в правительство. Обе пар

тии, как полагают иные польские конспирологи, следуют путинским курсом.

О некоторых польских опасениях рассказал варшавский корреспондент влиятельной немецкой газеты «Die Welt» Йорг Винтербауэр.

Речь зашла о поездке Ангелы Меркель в Польшу. Визит является одним из самых сложных в политическом отношении: дело в том, что многие поляки категорически не согласны с политикой, которую Берлин проводит в отношении беженцев. Ангела Меркель с её миграционными идеями стала весьма непопулярной в Польше. Да и в Германии канцлерша, что называется, «попала»: об этом говорит успех «Альтернативы для Германии» и Левой партии (AfD und Linkspartei).

На коллаже, который увидел в Варшаве корреспондент, изображены четыре персоны: Ангела Меркель, Екатерина II, Фридрих II и Мартин Шульц. Они стоят у стола, склонившись над картой Польши. Все четверо держат руки на карте, как если бы каждый из них показывал, какую часть Польши желает отхватить. Этот фотомонтаж опубликовал в январе правый политический журнал «wSieci». Название коллажа: «От Екатерины до Ангелы Меркель: заговор против Польши». Посыл картинки — доказать читателям, что все сговорились против Польши. Это было так раньше, это обстоит так теперь, и это всегда останется.

Сегодня, однако, такие картинки не появляются. Отношение к Ангеле Меркель в Польше в правых СМИ стало более «умеренным». Либеральные же СМИ не имели против неё ничего и прежде.

Одной из причин перемен в отношении к немецкому канцлеру стал успех AfD и Linkspartei в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Вполне реально, что одна из этих партий получит представительство в правительстве. Без разницы, какая партия его получит: обе партии пробудили в Польше «большие страхи». Причина: оба движения — «друзья Путина».

С другой стороны, очень странно, что консервативные и националистически настроенные политики, действующие под руководством Ярослава Качиньского, не видят в AfD «своих естественных союзников». Ведь у них «так много общего»: обе стороны против иммиграции, обе видят в исламе серьёзную угрозу для Европы, выступают за расширенные полномочия национальных государств и уменьшение евроцентризма.

На портале wpolityce.pl забили тревогу сразу после того, как прошли выборы в земле Мекленбург — Передняя Померания. Портал wpolityce.pl создан в сотрудничестве с упомянутым выше журналом «wSieci» — тем самым, что в январе разместил на обложке фотомонтаж против Меркель. И вдруг теперь эти журналисты поют оды канцлеру Германии: экономика там растёт, безработица низка… «И кто же желает канцлеру ада?» Оказывается, ад может создать AfD: поляки, которые этой партии «сочувствуют», до сих пор не понимают, как за Одером может случиться политическое землетрясение, которое «коснётся всех нас».

Основной причиной подобной оценки названной партии является политика России. Речь идёт даже о «сотрудничестве на манер Бисмарка с президентом Владимиром Путиным». Немецкие избиратели, по чьей воле «альтернативные» партии одержали убедительные победы, отнесены к «сумасшедшим». И скоро придётся сказать: «Спокойной ночи, Польша!»

Забавно, что лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский явно согласен с этой оценкой. «Ангела Меркель является для нас лучшим решением», — сказал он ещё в июле.

Не только правые, но и либералы в Польше с тревогой смотрят на политические альтернативы канцлеру. После выборов в Берлине соответствующая статья появилась в «Gazeta Wyborcza», где рассказали об опасности «красно-красно-зелёной» коалиции в Германии на федеральном уровне.

С польской точки зрения, такая коалиция будет «крайне неблагоприятной». Эта коалиция, считает обозреватель, найдёт куда больше «понимания и защиты» у «

путинистской России

». Некоторые политики там уже призывают к «быстрому снятию санкций», а Штайнмайер критикует манёвры НАТО в странах Балтии как ненужную провокацию.

Кроме того, отношение Польши к немецким событиям прокомментировал бывший министр иностранных дел Р. Сикорский. В интервью «Gazeta Wyborcza» он заявил: «Мы считаем, что ситуация похожа на тридцатые годы XX века. С другой стороны находится диктатор. Если мы его не остановим, он поймёт, что ему дозволена атака».

Такого рода заявления могут делать либо люди, находящиеся не совсем в здравом уме, либо политические дилетанты, объяснил «Ридусу» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

«Действительно, победившие на земельных выборах в Мекленбурге — Передней Померании и в Берлине партии имеют в своих рядах больше почитателей российского президента, чем другие партии ФРГ. Это легко объяснимо: обе эти партии собирают голоса протестного электората, хотя и с противоположных концов политического спектра. А среди этой публики число тех, кому импонирует Путин, конечно же, выше, чем среди сторонников центристских партий», — говорит эксперт.

Вместе с тем делать выводы о том, что «Левые» и «Альтернатива для Германии», пусть они даже возьмут и большинство на грядущих федеральных выборах, вступят затем с Москвой в антипольский сговор — предположения из области политической фантастики.

Эксперт уверен, что польская истерика по поводу роста популярности «немецких путинистов» имеет в корне иные причины: «Между Берлином и Варшавой имеются самые серьёзные расхождения внутри Евросоюза по целому ряду вопросов, включая стратегические. Ведь по Одеру проходит не просто германско-польская граница, по нему проходит граница между «старой» и «новой» Европой. «Новая» Европа, включающая и Польшу, бесповоротно и слепо солидаризуется с США практически по всем вопросам. В то же время «старая» Европа, куда относится ФРГ, раздражается попытками США командовать в европейском «монастыре». Поляки опасаются, что в случае закрепления радикалов в Бундестаге Варшава окажется меж двух огней, одинаково враждебных — Германией и Россией».

С другой стороны, добавим, так называемая враждебность России, которая иногда показывается и на обложках польских журналов, тоже самый настоящий фантастический вымысел. Да и предполагаемый союз немецких «путинистов» с Москвой едва ли будет возможен в том виде, в каком его изображают пугливые поляки, и уж точно не будет направлен на «отделение» от Польши каких-либо территорий.

Путин не смотрит на вашу карту, паны поляки. Успокойтесь. Знаете, карта России такая большая, что Путину и здесь дел хватит. Ещё и Медведеву останется.

Ну, а пану Радославу Сикорскому советуем поменьше прикладываться к бутылке и посещать кабаки. Напомним, в одно из таких посещений он весьма нелестно отозвался о родной нации.