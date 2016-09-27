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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.16 15:52
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Украинские СМИ жалуются на давление со стороны власти


Украина и свобода слова - понятия несовместимые. Какое-либо мнение, противоречащее идеи майдана и нынешнему киевскому режим, сразу пресекалось на корню, тому подтверждение и  гражданская война и многочисленные преступления против украинских и российских журналистов. Под давлением Киева оказываются и украинские телеканалы…

Так, например, Украинский телеканал «112. Украина» заявил о постоянном давлении со стороны властей и политических манипуляциях вокруг вопроса его продажи.

«Телеканал «112. Украина» не перестает испытывать давление со стороны власти, сегодня лишение телеканала лицензий на вещание уже рассматривается судом. Кроме того, телеканал «112. Украина» вынужден постоянно отбиваться от попыток манипулирования вопросом его приобретения одним или другим одиозным бизнесменом. В итоге вопрос давления на телеканал уже не рассматривается как вопрос давления на свободу слова, а становится лишь предметом политических баталий», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте телеканала во вторник.

«112 Украина», как и любой другой телеканал в украинском государстве, перестал вещать в массы действительность, вводя общественность в заблуждение. Вместо рассказов о проблемах в стране, и о попытках их решения, СМИ вещают лишь то, что выгодно на сегодняшний день властям, и в основном это антироссийская пропаганда, и конечно, хвалебные речи в сторону правительства, которое благодаря масс-медиа стараются поддерживать свою репутацию. Не мудрено, что на этом фоне у них возникают конфликты, открывающие завесу всей политической модели Украины.

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теги: Украина, СМИ  
   
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