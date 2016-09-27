Опасные связи: у Сирии есть доказательство переговоров США с ИГ

Те, кто наблюдает за сирийскими событиями, должен знать, какую роль в конфликте играет США. Вашингтон не заинтересован в мире в регионе и более того, делает все, чтобы дестабилизировать там обстановку. Поддержка террористов и «нечаянная» поставка им оружия - вот и вся «американская помощь» ближневосточному региону.

Очередное так называемое перемирие в Сирии, заключенное 9 сентября после длительных и сложных переговоров, оказалось крайне непродолжительным, поскольку американская сторона даже не старалась соблюдать его.

«Неделя тишины» для Сирии обернулась усилением обстрелов террористами населённых пунктов и позиций Сирийской армии. К тому же, в руки ИГИЛОвцев вот уже в который раз попало американское оружие, якобы сброшенное Штатами по случайности. Более того, США, опять же, «случайно», нанесли удары по армии Асада.

И хоть Вашингтон выдавил из себя извинения по этому поводу, понятно, что удары не были случайностью. Как заявила сегодня председатель Народного совета САР Хадия Аббас в ходе своего визита в Тегера, в распоряжении сирийской разведки имеется запись переговоров боевиков террористической организации ИГИЛ и военных США до авиаудара международной коалиции по позициям сирийской армии в Дейр-Эз-Зоре.

Она добавила, что сразу после нанесения авиаударов по правительственным войскам американские военные направили террористов для атаки позиций армии САР.

Будет ли обнародована данная запись, Аббас не уточнила, однако если доказательства действительно имеются и о них узнает мир, то это послужит очередным доказательством сотрудничества США с ИГИЛ. Правда, наверняка, Вашингтон встанет в позицию «жертвы» и тут же заявит, что запись сфабрикована и он тут вовсе ни при чем.

статью прочитали: 38 человек