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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.16 20:17
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Позиция Кипра: Жизнь без санкций


Какая все-таки обуза для ЕС эти антироссийские санкции, с каждым днем, неделей, месяцем, годом это проявляется все отчетливее. Старого доброго, а главное надежного партнера больше нет, и тут сразу навалился на плечи неподъемный мешок с проблемами, которые крайне негативно сказываются, как на прибыли европейских бизнесменов, так и на экономике государств в целом. Особенно больно бьют санкции по небольшим странам ЕС, таким как, например, Кипр.

Как считает посол Кипра в РФ Георгиос Касулидис, отмена ограничительных мер ЕС против России — вопрос времени, поскольку всё больше стран — участниц Евросоюза понимают контрпродуктивность санкций. К тому же, больше всего от них пострадали именно европейские государства.

И, несмотря на то, что некоторые страны ЕС пока сопротивляются отмене санкций, Касулидис верит в перемены к лучшему.

«Мы будем продолжать прилагать усилия, чтобы изменить положение, и настаивать на отмене санкций, но пока этого не произошло, мы обязаны выполнять решения ЕС, несмотря на тот политический и экономический ущерб, которые санкции оказывают на нас».

В данном случае хотелось бы отметить, что не только санкции, но и антироссийская риторика, которую продвигает Брюссель, наносит вред Евросоюзу в целом. Европейские представители все чаще выступают за отмену ограничительных мер, и налаживание связей с Россией, только так, по их мнению, возможно, изменить ситуацию в лучшую для Европы сторону.

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теги: Кипр, ЕС  
   
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