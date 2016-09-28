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опубликовано редакцией на Переводике 28.09.16 11:25
скаут: canarsky-dom;
 
 

Цены на недвижимость на Канарских островах: как формируются

Стоит упомянуть, что продавцы объектов недвижимости, расположенных в курортных прибрежных районах страны, ориентируются, прежде всего, на инвесторов, имеющих отношение к сфере туристического бизнеса, а, значит, и стоимость такого жилья будет значительно выше, чем в среднем по стране (которые и предлагает вниманию потенциальных покупателей официальная статистика).

Географическое положение можно считать одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на формирование цены на квартиру или дом в Гран-Канарии. Наиболее выгодным для приобретения жилья эксперты считают  внутренний рынок, то есть, местности, расположенные в некотором удалении от моря и крупных промышленных и туристических центров, чаще всего – аграрные.

Что же касается первичного рынка жилья, то цены на недвижимость Gran Canaria в данном случае имеют ещё одну особенность, непривычную для наших соотечественников. Здесь застройщики практически никогда не указывают стоимость единицы площади. Обусловлен такой подход к формированию стоимости жилья тем, что в неё входит и некоторая часть мест, предназначенных для общего пользования (подъезды, тротуары, парковки, газоны или скверики и т. п.), а также участок земли.

Оценивая собственные финансовые возможности при приобретении недвижимости, нужно учитывать оплату услуг нотариуса, сопровождающего сделку, что, кстати, гарантирует составление юридически правильного договора и отсутствие любых проблем, связанных с «неблагонадежностью» купленного дома или квартиры. Придётся заплатить и налог на покупку, величина которого сейчас равна семи процентам.

http://www.canarsky-dom.ru/

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теги: Испания, Недвижимость  
   
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