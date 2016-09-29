Немецкие СМИ: результаты расследования по Боингу вызывают недоверие

Прокуратура Нидерландов исходит из того, что пассажирский самолет малазийских авиалиний МН17 был сбит на территории непризнанной Донецкой народной республики. Такой вывод содержит промежуточный отчет международной следственной комиссии, представленный публике в среду. Ответственными за роковой выстрел по самолету по мнению следователей являются или сами повстанцы или российские солдаты, якобы поддерживающие народное ополчение. Также следователи полагают, что пусковую ракетную установку на Донбасс доставили из России и вернули в РФ ночью, после того, как был произведен выстрел. Однако, следователи не сделали прямых высказываний об участии России в данном инциденте, - пишет автор издания в материале под заголовком

«Привычные подозреваемые» .

Выводы голландской прокуратуры тесно пересекаются с результатами расследования группы «Bellingcat», которая хоть и позиционирует себя как независимую, однако с большой вероятностью сотрудничает с украинскими спецслужбами, от которых и получает как финансирование, так и документы. Об этом, например, свидетельствует наличие у «Bellingcat» записей телефонных переговоров, которые она могла получить только от украинского источника.

Россия уже отклонила результаты отчета голландских следователей. Незадолго до того, как был презентован отчет нидерландской прокуратуры, российские СМИ опубликовали альтернативный отчет одного из «общественных проектов» под названием «Anti-Bellingcat».

По сути вопроса расследователи этой группы обвинили авторов из британского «Bellingcat» в том, что они оперировали обработанными фотоснимками, причем дату создания их оригиналов установить невозможно. Так, на одной из фотографий, представленной «Bellingcat» был показан шлейф от выхлопных газов. Этот снимок использовался в качестве доказательства того, что речь шла о выстреле ракеты. На снимке, сделанном украинским фотографом, мы видим голубое небо, хотя в день катастрофы в данной местности наблюдалась облачность. Следовательно – снимок был сделан в другой день.

То же относится и к видео, на котором показано передвижение якобы российской ракетной установки якобы утром в день катастрофы – оно тоже было снято не в день крушения Боинга: на других любительских фотографиях с того же места и в тот день можно увидеть железнодорожные пути, поврежденные танками, в то время как на снимках, предоставленных «Bellingcat» подобные повреждения не наблюдаются.

В конце концов, на фотографиях «Bellingcat» показано исключительно одно транспортное средство с ракетами, в то время как для функционирования комплекса «Бук» необходимо трех транспортных средств, на которых установлены собственно стартовая платформа, радар и командный пункт. Без этих компонентов ракетный комплекс «Бук» становится мало функциональным, что в разговоре с нашим изданием подтвердили солдаты бывшей народной армии ГДР (NVA).

Ко всему этому, на показанной пусковой платформе не хватает одной ракеты посередине, в то время как система автоматически отстреливает ракеты, начиная с левой. Поэтому показанное «Bellingcat» транспортное средство не может быть тем, с которого был произведен выстрел по пассажирскому авиалайнеру. Такой вывод также разделяет американский центр «Stratfor», аналитический материал которого был опубликован в мае текущего года. По мнению исследователей из США, опубликованные снимки транспортного средства не могут служить в качестве доказательств того, что оно имеет какое-то отношение к крушению авиалайнера.

статью прочитали: 2 человек