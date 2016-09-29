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опубликовано редакцией на Переводике 29.09.16 11:41
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Российские ученые разрабатывают принципиально новое лекарство от гипертонии


Артериальная гипертензия – это одно из самых серьезных заболеваний сердечнососудистой системы. Причинами стойкого артериального давления, зачастую, являются ожирение, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, а также курение. Помимо вышеперечисленных факторов, способствующих развитию болезни, в генетическом коде человека существует более 20-ти комбинаций, которые причастны к возникновению болезни.   Судя по последним статистическим данным, можно сказать, что гипертонией страдают 20-30% лиц среднего возраста, а также 50-60% людей старше 60-ти лет. На данный момент особых лекарств, которые могли бы стабилизировать давление надолго, не существует. Тем не менее, российские ученые из Сибирского государственного медицинского университета разработали революционный медикамент, который имеет абсолютно новый принцип действия. Благодаря их разработкам, ученые-медики смогли синтезировать вещество, на базе которого уже будет создаваться само лекарство. Как сообщает проректор университета, этот препарат может считаться поистине революционным, так как химический состав медикамента синтезирован вновь, а не является очередной комбинацией уже известных веществ.   Химическим предшественником  нового препарата является препарат прошлого столетия – ФАТ.  Ученые, после должного изучения, зафиксировали, что фактор активации тромбоцитов может существенно повлиять на снижение артериального давления. На мировом рынке подобных препаратов не было видно более 10-ти лет.   Российские ученые всерьез озабочены проблемой гипертонии среди населения. В современном мире увеличенное артериальное давление – весьма распространенное явление, однако о страшных последствиях его мало кто знает. Сибирские ученые в данной сфере хорошо продвинулись вперед, изучая новые химические составы и модернизируя прошлые. На данный момент им удалось создать действительно необходимое лекарство, которое имеет  длительный эффект, в отличие от многих зарубежных аналогов, основанных на улучшении свертываемости крови. Новое лекарство не сгущает кровь, оно основано на синтезе новых веществ, который позволит увеличить срок действия препарата.  Применение такого лекарства не будет нести никакого вреда здоровью, поэтому его употребление позволит быстро решить проблему гипертонии среди населения.  

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