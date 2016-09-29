Как отдыхают украинские чиновники





Несмотря на кризис в стране, многие политические деятели Украины предпочитают жить на широкую ногу, не отказывая себе ни в одном празднике.





Так, например, Валентин Наливайченко. Бывший глава Службы безопасности Украины, будучи безработным, а, соответственно, не имея больших средств, устроил масштабный праздник. Вряд ли даже среднестатистический украинец с хорошей заработной платой имеет хоть какую-либо возможность организовать праздник в свою честь, разбрасывая деньги направо и налево. Свой пятый юбилей безработный Наливайченко отпраздновал подобно президенту или арабскому шейху.





Он выкупил целый этаж одной из самых дорогих гостиниц Киева – Fairmont Grand Hotel, что в общей стоимости уже приравнивалось к 1 миллиону гривен. А также устроил невероятный банкет, где гости отведали самые роскошные блюда из невероятно модного ресторана, средний счет в котором – месячный заработок заводского рабочего. Музыкальное сопровождение банкета, на который была приглашена практически сотня гостей, обеспечивал один из самых лучших джазовых исполнителей Украины – Денис Абу. Общая стоимость фуршета – 3,5 миллиона гривен, неплохо так.





Довольно странно, что, казалось бы, безработный чиновник имеет возможность организовать такой мощный праздник, не опасаясь бедной старости. Однако он не единственный политик, который предпочитает жить красиво и роскошно. Валерий Гегель – руководитель Управления Госохраны – отметил свадьбу сына так, что молва об этом гулянии будет ходить очень и очень долго. На крыше пятизвездочного отеля «Премьер Палас» с очень красивым видом было организовано роскошное пиршество, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиона гривен. По некоторым подсчетам, это получается в три раза больше, чем Гегель зарабатывает за год. Вопрос: он что, всю жизнь копил, или как?

Таким образом, складывается впечатление, что пока среднестатистические украинцы стремятся экономят на жизненно необходимых вещах, чиновники предпочитают отмечать праздники так, будто следующий день никогда не наступит.

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