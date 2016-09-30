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  Агентство "Франс Пресс"
Франция
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опубликовано редакцией на Переводике 30.09.16 00:11
скаут: AngelinaVerum; переводчик AngelinaVerum;
   
 

Россия "ответственна" за процесс умиротворения в Сирии: Меркель, Эрдоган

Россия несет «особую ответственность за то, чтобы остановить насилие и дать возможность политическому процессу» в Сирии, заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг.

Последнее наступление со стороны сирийского режима на Алеппо – поддержанное Россией – еще больше усугубило страдания гражданского населения», - два лидера сошлись во мнении во время телефонного равговора согласно заявлению офиса Меркель.

Россия сообщила в четверг, что продолжит воздушную кампанию в Сирии, несмотря на предупреждения госсекретаря США Джона Кэрри о том, что Вашингтон прекратит любые переговоры до тех пор, пока Москва не перестанет бомбить осажденный город.

Войска сирийского правительства при поддержке военно-воздушных сил России возобновили наступление на удерживаемую повстанцами восточную часть Алеппо после того, как провалилось соглашение о прекращении огня, посредниками в заключении которого выступали Россия и США.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги-мун назвал бомбардировки, обрушившиеся на два главных госпиталя в повстанческом районе Алеппо, «военными преступлениями».

«Неоднократные вопиющие нарушения международного гуманитарного права, о которых сообщалось, неприемлемы. Прекращение огня необходимо как никогда», - Меркель и Эрдоган согласились в ходе беседы, которая также затронула вопрос борьбы против Исламского государства.

Турция начала операцию под названием «Евфратский щит» 24 августа, чтобы прогнать джихадистов ИГИЛ и курдских боевиков от своей южной границы.

Анкара поддерживает повстанцев, противоборствующих сирийскому президенту Башару Аль-Ассаду, в то время как российские ВВС в течение года оказывают поддержку правительству.

Отношения между российским президентом Владимиром Путиным и Эрдоганом были серьезно подорваны в ноябре, когда турецкие войска сбили российский бомбардировщик, вторгшийся, как утверждает Турция, из Сирии в их воздушное пространство.

Однако Москва и Анкара с тех пор преодолели глубокое похолодание в отношениях, обещая более тесное сотрудничество.

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теги: Меркель Ангела, Реджеп Эрдоган, Россия, Сирия  
   
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