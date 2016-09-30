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опубликовано редакцией на Переводике 30.09.16 12:01 скаут: ЛовецСнов;

Ссылка на оригинал Денис Дмитриев и его «Медуза»: фактчекинг фактчекера часть 2

В современной журналистике множится новая должность — фактчекер. А вместе с тем, увеличивается и количество дилетантов, занимающихся не сверкой, а подтасовкой фактов. Мы уже писали об одном из таких в нашем прошлом материале. Тогда наша редакция пообещала познакомиться с работой Дениса Дмитриева более подробно. И мы это сделали. От дутой критики Совета Федерации до китайского моста «рекордсмена». Встречайте следующую часть нашего спецрасследования, посвященного самому ангажированному фактчекеру «Медузы».

Здесь нам стоит напомнить дорогому читателю, что Дмитриев занялся факт-чекингом ещё в «Ленте.ру», где появился с первого же дня основания издания. При этом, большая часть статей, над которыми он работал тогда, была посвящена политике. И зачастую именно эти публикации были приправлены ложью, вместо фактов. Например, резонансный материал от 13 марта 2014 года под названием «Сбой какой-то в машине, да?».

В нём Денис Дмитриев обвинял Совет Федерации в нарушении, как собственного регламента, так и вовсе — Конституции РФ.



Но у Дмитриева не вышло. Доказательная база подвела. На откровенно дезинформирующий текст отреагировала пресс-служба Совета Федерации. Тогда же был дан объемный комментарий, который по пунктам разоблачил все манипуляции пропагандиста.

Но пропагандист не сдался. Из «Ленты» Дмитриев перебрался в «Медузу», где работает и по сей день. Точнее, манипулирует. Яркий тому пример — статья о китайском «Мосте храброго человека».

Складывается впечатление, будто Дмитриев специально «позабыл» о российском подвесном рекордсмене. Точно так же, как он «упустил» (скорее, проигнорировал) некоторые детали российского законодательства, когда проверял материал по СовФеду. Случайно ли это?



Или же Денис Дмитриев отрабатывает иностранный заказ, умышленно дезинформируя российское общество? Или же это попросту очередной дилетант «Медузы»? Скорее всего, и то, и другое.



Современной журналистике ручные «фактчекеры» не нужны. Как и обществу, которое они пытаются одурачить. Благодаря Дмитриеву, этот мост внезапно превратился в «самый длинный подвесной мост в мире». Хотя это вовсе не так. Достаточно зайти на «Википедию», чтобы узнать, что самый длинный подвесной мост находится в Японии (Мост Акаси-Кайкё — 3911 метров).



Более того, если Дмитриев имел ввиду самый длинный пешеходный подвесной мост в мире, то такой находится не в Китае, а в Адлерском районе Сочи. Уникальный подвесной мост скайпарка AJ Hackett Sochi заявлен в Книгу рекордов Гиннеса, имеет длину 520 метров и высоту 218 метров. Не знать о нём фактчекер «Медузы» попросту не мог.

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