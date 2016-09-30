навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
30.09.16   Редакция

США. Паническая атака

(0)
29.09.16   Редакция

Как отдыхают украинские чиновники

(0)
28.09.16   Редакция

Американские шавки продолжают тявкать на Россию

(0)
27.09.16   Редакция

Позиция Кипра: Жизнь без санкций

(0)

последние за вчера, 29.09.16  
18:30   Редакция

Как отдыхают украинские чиновники

(0)
 
18:00   Редакция

Австрия и Франция добиваются новых переговоров по ТТИП с новым названием

(0)
11:41   Редакция

Российские ученые разрабатывают принципиально новое лекарство от гипертонии

(0)
11:35   Редакция

Гитлер и Наполеон подтвердят: почему у США не смогут победить в мировой войне

(0)
 
11:06   Редакция

Немецкие СМИ: результаты расследования по Боингу вызывают недоверие

(0)
 
05:29   Редакция

Переговоры США с боевиками ИГИЛ накануне авиаудара по сирийским военным – депутат Хадия Халаф Аббас

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
29.09.16 12:26    
Sergeolov Испания и отдых (1)
26.09.16 00:09    
Олька Просто стихи (635)
21.09.16 22:40    
Alexaa Что такое линейная алгебра? (6)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
17.09.16 18:15    
Vasil95 Наши Любимые Мелодии (163)
17.09.16 18:14    
Vasil95 Спасение доллара – война! (4)
17.09.16 18:10    
Vasil95 Праздники (4)
17.09.16 10:03    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (132)
 
опубликовано редакцией на Переводике 30.09.16 12:45
скаут: xasan11;
 
 

США. Паническая атака

В интервью журналистам американской телекомпании CNN, фрагменты которого появились на сайте телекомпании в четверг 29 сентября, директор ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что считает Россию «противником в целом ряде областей» (an adversary in a number of areas), добавив, что «господин Путин очень агрессивен на внешнеполитическом фронте».

В интерпретации шефа Центрального разведывательного управления сирийские события, например, выглядят следующим образом: «Когда я смотрю на происходящее в Сирии, то очень раздражаюсь и злюсь, поскольку россияне не выполняют свои обязательства оказать давление на сирийский режим, чтобы заставить его прекратить чудовищные бомбардировки невинных мужчин, женщин и детей в таких местах, как Алеппо».

Впору зарыдать на плече у директора ЦРУ, представляющего публике наступление сирийской правительственной армии при поддержке ВКС России на восточную часть Алеппо, которая находится под контролем террористов, как войну с «невинными мужчинами, женщинами и детьми». По словам Бреннана, Россия будто бы имела некие обязательства воздействовать на Асада с тем, чтобы «сирийский режим» не предпринимал никаких действий в Алеппо, угрожающих интересам так называемой умеренной оппозиции. Мнимое перемирие в Сирии, которое в любой момент можно сорвать (что и было сделано 17 сентября, когда американская авиация ударила по позициям Сирийской арабской армии в районе города Дейр эз-Зор), куда больше устраивало Вашингтон, чем военные успехи Асада в Алеппо.

Правда же, которую Джон Бреннан пытается скрыть, состоит в том, что «невинные мужчины, женщины и дети», имеющие несчастье остаться в восточных районах города, оказались заложниками террористических банд. Террористы используют их как «живой щит».

Что могут означать слова Джона Бреннана, заявившего, что он рассматривает Россию как «противника в целом ряде областей» и эта его фраза: «Мы должны быть очень осторожными в отношении того, что могут делать русские»?

Комментарий эксперта Фонда стратегической культуры Дмитрия СЕДОВА:

– Заявление директора ЦРУ Джона Бреннана нельзя рассматривать как нечто обособленное. Это составная часть политики администрации Обамы. Интервью шефа ЦРУ компании CNN стоит в том же ряду, что и последнее заявлениеофициального представителя Госдепа США Кирби, и заявление бывшего главы ЦРУ Морелла. Занимая должность исполняющего обязанности директора ЦРУ, Майкл Морелл, конечно же, не мог публично призывать к убийствам русских и иранцев в Сирии, как не мог он делиться с прессой своими мечтами «нанести удары по тем объектам, благодаря которым Асад остаётся у власти». Зато теперь, когда он не связан должностью в Центральном разведывательном управлении, он говорит прямо: «Мы должны сделать так, чтобы в Сирии поплатились иранцы, мы должны заставить платить русских». Он открыто призывает к «скрытным убийствам» русских и иранцев. «Вы не рассказываете об этом мировой общественности. Выступая в Пентагоне, вы не говорите, что вы это сделали. Однако вы делаете всё необходимое, для того чтобы об этом узнали в Москве и Тегеране», – рекомендует Морелл.

Цель всех этих выпадов – запугать Россию в обстановке, когда ничего другого американцам не остаётся. И ЦРУ, и Госдеп находятся в состоянии паники. Наступление правительственных войск в Алеппо очевидным образом несёт поражение проамериканским группировкам в Сирии. США не видят никаких способов предотвратить поражение своих ставленников, отсюда и лихорадочный поиск вариантов усиления «умеренной оппозиции», и поток угроз в адрес Москвы, поскольку только Москва в понимании ЦРУ и Госдепа может остановить Асада.

Однако с Соединёнными Штатами уже пройдены все стадии и этапы договорённостей – и американцы неизменно нарушали эти договорённости раз за разом, взяв за правило обвинять в этих нарушениях Россию. Ситуация в Алеппо превратилась в тот гордиев узел, который должен быть разрублен.

статью прочитали: 44 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 