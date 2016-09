США. Паническая атака

В интервью журналистам американской телекомпании CNN, фрагменты которого появились на сайте телекомпании в четверг 29 сентября, директор ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что считает Россию «противником в целом ряде областей» ( an adversary in a number of areas ), добавив, что «господин Путин очень агрессивен на внешнеполитическом фронте».

В интерпретации шефа Центрального разведывательного управления сирийские события, например, выглядят следующим образом: «Когда я смотрю на происходящее в Сирии, то очень раздражаюсь и злюсь, поскольку россияне не выполняют свои обязательства оказать давление на сирийский режим, чтобы заставить его прекратить чудовищные бомбардировки невинных мужчин, женщин и детей в таких местах, как Алеппо».

Впору зарыдать на плече у директора ЦРУ, представляющего публике наступление сирийской правительственной армии при поддержке ВКС России на восточную часть Алеппо, которая находится под контролем террористов, как войну с «невинными мужчинами, женщинами и детьми». По словам Бреннана, Россия будто бы имела некие обязательства воздействовать на Асада с тем, чтобы «сирийский режим» не предпринимал никаких действий в Алеппо, угрожающих интересам так называемой умеренной оппозиции. Мнимое перемирие в Сирии, которое в любой момент можно сорвать (что и было сделано 17 сентября, когда американская авиация ударила по позициям Сирийской арабской армии в районе города Дейр эз-Зор), куда больше устраивало Вашингтон, чем военные успехи Асада в Алеппо.

Правда же, которую Джон Бреннан пытается скрыть, состоит в том, что «невинные мужчины, женщины и дети», имеющие несчастье остаться в восточных районах города, оказались заложниками террористических банд. Террористы используют их как «живой щит».

Что могут означать слова Джона Бреннана, заявившего, что он рассматривает Россию как «противника в целом ряде областей» и эта его фраза: «Мы должны быть очень осторожными в отношении того, что могут делать русские»?

Комментарий эксперта Фонда стратегической культуры Дмитрия СЕДОВА:

– Заявление директора ЦРУ Джона Бреннана нельзя рассматривать как нечто обособленное. Это составная часть политики администрации Обамы. Интервью шефа ЦРУ компании CNN стоит в том же ряду, что и последнее заявлениеофициального представителя Госдепа США Кирби, и заявление бывшего главы ЦРУ Морелла. Занимая должность исполняющего обязанности директора ЦРУ, Майкл Морелл, конечно же, не мог публично призывать к убийствам русских и иранцев в Сирии, как не мог он делиться с прессой своими мечтами «нанести удары по тем объектам, благодаря которым Асад остаётся у власти». Зато теперь, когда он не связан должностью в Центральном разведывательном управлении, он говорит прямо: «Мы должны сделать так, чтобы в Сирии поплатились иранцы, мы должны заставить платить русских». Он открыто призывает к «скрытным убийствам» русских и иранцев. «Вы не рассказываете об этом мировой общественности. Выступая в Пентагоне, вы не говорите, что вы это сделали. Однако вы делаете всё необходимое, для того чтобы об этом узнали в Москве и Тегеране», – рекомендует Морелл.

Цель всех этих выпадов – запугать Россию в обстановке, когда ничего другого американцам не остаётся. И ЦРУ, и Госдеп находятся в состоянии паники. Наступление правительственных войск в Алеппо очевидным образом несёт поражение проамериканским группировкам в Сирии. США не видят никаких способов предотвратить поражение своих ставленников, отсюда и лихорадочный поиск вариантов усиления «умеренной оппозиции», и поток угроз в адрес Москвы, поскольку только Москва в понимании ЦРУ и Госдепа может остановить Асада.

Однако с Соединёнными Штатами уже пройдены все стадии и этапы договорённостей – и американцы неизменно нарушали эти договорённости раз за разом, взяв за правило обвинять в этих нарушениях Россию. Ситуация в Алеппо превратилась в тот гордиев узел, который должен быть разрублен.

