Кто выиграл от попытки переворота в Турции?

Ответ на этот вопрос содержит подсказки, касающиеся ситуации до и после переворота. Мы должны задать этот конкретный вопрос не только правительству, но и «джамаату». Если мы сможем найти ответы на вопросы о том, кто выиграл, а кто проиграл в результате этой безуспешной попытки переворота, и в чем заключается их выигрыш / потеря, то тогда мы сможем взглянуть по ту сторону сегодняшней хаотичной панорамы.

Сразу отмечу следующее: даже если бы попытка переворота окончилась успехом, она в любом случае принесла бы Эрдогану политические дивиденды. Он в очередной раз использовал бы это событие для представления себя в качестве «невинного страдальца» и последующего форматирования общества. Для «джамаата» ситуация прямо противоположная: при любом исходе переворота движение «Хизмет» получило бы глубокую рану, потеряв имидж гражданского и демократического движения. И именно поэтому джамаат не может иметь к этому перевороту никакого отношения…

Вопрос, который необходимо задать, следующий: кто организовал эту трагичную попытку переворота, каковы были их ожидания и что они, в итоге, получили? Не для кого не секрет, что Эрдоган и его окружение объявили попытку переворота «щедрым даром от Аллаха» и подвергли чисткам более ста тысяч человек. Десятки тысяч человек были взяты под стражу и арестованы. В Турции вновь пытают людей. Некоторые задержанные пропадают без вести. Все преступления, совершенные до настоящего времени, взваливают на джамаат, превращенный в козла отпущения. Оппозиционные силы не могут высказать даже самые разумные мысли, ведь иначе они сразу получат клеймо «путчистов». Соответственно, в Турции меняется и политический режим. Страна движется к системе, в основе которой лежит власть одного человека и одной партии. При этом принцип разделения властей выкинут на помойку и идет строительство своеобразной диктатуры…

Совершенно очевидно кто выиграл от переворота!…

А мог ли переворот принести пользу джамаату?

От переворота никакой пользы для джамаата быть не может. Допустим, что попытка путча удалась, что бы это дало джамаату? Правительство, чья международная легитимность итак уже трещала по швам из-за антидемократических практик последних трех лет, получило бы мощную поддержку, а джамаат, вляпавшись в историю с путчем, серьезно бы подмочил свою репутацию на международном уровне. На глобальном уровне движение «Хизмет» известно как гражданское, демократическое, плюралистическое и т.д. Идея замены законно избранного правительства на хунту – это выбор, влекущий за собой потерю джамаатом своей философии, своего прошлого и будущего.

Зачем участвовать в вооруженной попытке переворота джамаату, переживающему и находящемуся начеку по поводу того, что в дома его сторонников могут подкинуть оружие и выставить его «вооруженной террористической организацией», джамаату, который, несмотря на многочисленные провокации, так и не стал прибегать к насилию?

Несмотря на всю свою осторожность, могли ли люди, испытывающие симпатию к джамаату, принять участие в путче, попавшем в ловушку? К сожалению, полностью исключить эту возможность нельзя: подобный риск существует всегда и никто от этого не защищен. В том числе и члены ПСР. Однако связь между отдельными людьми, не способными взглянуть на события целостным взглядом и действующими под влиянием повседневных забот и недовольства, и трагичной попыткой переворота не может изменить проверенную временем демократическую позицию джамаата.

Движение, число сторонников которого исчисляется миллионами, не отвечает за ошибки тех людей, которые стали жертвой манипуляций, проигнорировав демократические принципы и идеалы джамаата (если, конечно, подобные люди вообще существуют). Оно не обязано отвечать за их преступления. Потому что миллионы людей никак не связаны и не несут ответственности за попытку путча, попавшего в ловушку. Именно поэтому все эти государственные служащие, рабочие, бизнесмены и журналисты, которых, под предлогом участия в перевороте, уволили с работы или взяли под стражу, являются невиновными и пострадавшими от притеснений. А всех притеснителей ждет один и тот же конец…





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