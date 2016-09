архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.09.16 17:25 скаут: Miroslav; "ФАН - Федеральное агентство новостей",

Ссылка на оригинал Политический сюрреализм: как ковбои из США будут править миром Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The United States must be the world’s policeman. Really? (США обязаны служить мировым жандармом. Серьезно?), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом American Thinker. Недавно мне попалась на глаза статья из колонки редактора The Wall Street Journal. Среди прочего автор статьи Андерс Фог Расмуссен утверждает, что США обязаны служить мировым жандармом (обратите внимание на повелительное наклонение в «обязаны»). Журнал всем известен своей предвзятостью, но подобные заявления — это уже слишком. Расмуссена вряд ли можно назвать независимым наблюдателем, так как в прошлом он занимал пост премьер-министра Дании, а затем в течение пяти лет служил генеральным секретарем НАТО. Одним словом, член европейской элиты. В своей редакторской колонке этот датчанин пытается убедить читателя, как всему миру необходимо найти убежище под крылом американского орла. Что интересно, автор никак не уточняет, во сколько США обойдется подобная роль. Впрочем, об этом в другой раз.

Несмотря на заявленную оценку общей мировой ситуации, Расмуссен, скорее, зациклен на судьбе Европы, страны которой, по его мнению, слишком слабы и разрозненны, лишены сильных лидеров и нуждаются в защите со стороны США против угрозы нападения России. Но сочетается ли это реальностью? Является ли Россия настолько серьезной угрозой для Европы, что страны ЕС неспособны защитить себя перед ее лицом самостоятельно? Давайте изучим факты. Общее население Евросоюза — около 510 миллионов, в то время как население России составляет 143 миллиона человек. Валовый внутренний продукт ЕС составляет около 18 трлн долларов, в то время как в ВВП России — 1,13 триллиона, то есть немногим выше уровня ВВП Мексики. Расмуссен, говоря о «мухе», однако не приметил «слона», то есть по какой причине Европа не может защитить себя, если налицо превосходит по всем показателям? Ответ на этот вопрос отчасти лежит в привычках, сформировавшихся у европейцев. Одна из них — на протяжении 70 лет, со времен окончания Второй мировой войны США решали большую часть проблем по «оборонке» Европы, и никто на это, скажем прямо, не жаловался. Такая ситуация привела к «расхолаживанию» в умах европейского политического класса. Европа теперь полагает, что это — естественный порядок вещей, когда ЕС решает «как думать», а США — «что делать». В конце концов, в умах европейцев американцы до сих пор воспринимаются как этакая кучка ковбоев, предпочитающих действовать, а не думать. При этом желательно еще и как следует поваляться в грязи и пострелять из пушек! Да!

Другая сторона проблемы — массовый многолетний «отгул», который позволил нациям ЕС не тратиться на оборонный бюджет и вкладываться в развитие социального обеспечения. Такое положение вещей стало настолько естественным для политической и культурной жизни Европы, что изменить положение вещей сможет разве что лишь прямое божественное вмешательство. Без сомнения, поддержка статус-кво идет на пользу Европе. Но что насчет нас? При нынешнем государственном долге в 20 трлн долларов почему США должны еще больше влезать в долги для обеспечения оборонных нужд Европы, которая упорно отказывается защищать саму себя? Нынешняя ситуация имеет все шансы вылиться в кошмар ядерной мировой войны. При том, что Европа будет упорно стараться извлечь выгоду из ситуации вплоть до каждой ракеты, запущенной из США, так и противниками в сторону США. Конечно, вероятность ядерной войны с Россией маловероятна. Но имеющихся обычных средств вооружения может и не хватить, особенно если НАТО продолжает наступление на рубежи российской границы. Казалось бы, разве не разумно со стороны Европы включиться в общее дело и взять на себя бремя обеспечения собственной безопасности? Снижение в Европе рождаемости привело, в том числе, к тому, что о безопасности каждого ребенка родители заботятся в высочайшей степени. По сравнению с США, европейские родители зачастую выступают резко отрицательно к перспективе военной службы их чада. Контингент военных баз НАТО в Европе представлен в основном американцами — потому что европейцы не желают рисковать, а потому за них рискуют своим здоровьем и жизнями американские мужчины и женщины военнослужащие.

Все это обращает наши умы к предвыборной президентской гонке 2016-го года. Несомненно, Хиллари Клинтон — кандидат статус-кво. Она стала причиной, по которой некоторые «ястребы» — республиканцы оставили свою партию ради поддержки Клинтон. Можно с уверенностью сказать, что Клинтон поддержит НАТО настолько, что это доставит массу удовольствия Расмуссену и остальной части европейской элиты. Хиллари Клинтон — кандидат элит. Другое дело — Дональд Трамп и его обещание «сделать Америку великой». Критики Трампа намеренно преувеличивают, утверждая, что его безрассудство уничтожит НАТО. Кампания Трампа взбудоражила европейскую элиту, на что Расмуссен имеет наглость писать: «Трамповский лозунг не передает той роли, которую должны играть Соединенные Штаты». Не знаю как у вас, но меня возмущает до глубины души, когда какой-то продажный европейский публицист решает за мою страну, какую роль она должна играть, а какую — нет. Жалоба на Трампа относительно судьбы НАТО не имеет под собой никакого основания. Другое дело, что Дональд желает реформировать НАТО, и процесс этот болезненный и глубокий. Однако политический истеблишмент Европы, как и США, противится переменам, особенно тем, что для него невыгодны. Неприятная правда заключается в том, что причиной чрезмерной поддержки Америкой НАТО является нежелание защитить Европу от Путина, а желание политических элит защитить прибыльный для них режим «государства всеобщего благосостояния». И терпеть тиранию этих стало уже невозможно. Алексей Громов