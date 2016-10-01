В России назревает супер-эпидемия

· В России около 95000 человек заразились ВИЧ в прошлом году

· Это единственный регион в мире, где до сих пор распространяется ВИЧ-эпидемия

· Зачастую местами для лечения различных инфекционных заболеваний, среди которых ВИЧ и туберкулез, являются тюрьмы внутри страны

Активистам Фонда Андрея Рылкова Россия может доверять. Волонтеры каждый день ездят в пригород Москвы, загруженные презервативами и тестами на ВИЧ. Они просвещают о рисках незащищенного секса, раздают чистые шприцы наркозависимым, помогают маргиналам, о которых иначе вряд ли кто-то позаботится. Они делают все, чтобы остановить ВИЧ-эпидемию в стране.







Однако государство не признает все это. В этом году российское Министерство юстиции объявило (признало) Фонд Рылкова "иностранным агентом" -неправительственную организацию, которая занимается общественной деятельностью. Вместо того чтобы бороться с распространением ВИЧ, помощники ведут с тех пор бумажную войну, кажданная выданная информационная брошюра нуждается в гербовой печати, а власти критически рассматривают (пристально следят) финансы организации.





По мнению проправительственных ученых, презервативы способствуют распространению СПИДа





При этом государство могло бы эффективно использовать помощь. В прошлом году в России заразились ВИЧ около 95 000 человек, согласно данным московского СПИД-центра. Таким образом, за последние десять лет число ВИЧ-инфецированных превысило миллион. "Это очень трагичная ситуация", - говорит Вадим Покровский. Руководитель СПИД-центра остро критикует способы борьбы российского правительства с эпидемией.





Между тем как даже во многих государствах к югу от Сахары новые инфекции отступают - благодаря интенсивному просвещению и лечению антивирусными препаратами - они распространяются в России, а также в Армении, Азербайджане и Казахстане. Также растет и уровень смертности по причине СПИДа, в то время как во всем мире он уменьшается.





"Все постсоветское пространство доставляет нам в отношении СПИДа много хлопот", - говорит Мишель Казачкин, специальный посланник ООН по ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. "Это единственный регион в мире, где эпидемия распространяется и дальше." 85 процентов инфицированных данного региона живет в России или Украине.





Однако тревожат не только цифры, но и то, как Кремль интерпретирует ситуацию. Так, провластный Российский институт стратегических исследований (РИСИ) недавно описал ВИЧ-проблему как часть информационной войны Запада против России.





Цифры, приведеннные Покровским, исследователи ставят под сомнение - и даже его предложения решения проблемы. Например, презервативы, по мнению исследователей РИСИ даже способствуют дальнейшему распространению болезни. Производители презервативов призывают молодых людей к тому, чтобы иметь внебрачные половые связи. Против презервативов и сексуального просвещения в школах существует "значительное сопротивление (противодействие) в обществе, среди приближенных к церкви", - сообщает Покровский. Лучшее средство против СПИДа, - сходятся во мнениях духовные лица с учеными РИС, - это брак между мужчиной и женщиной.







При этом большинство россиян заражаются даже не через половой акт, а потому что они наркозависимы. В более чем половине случаев вирус распространяется через зараженные шприцы для героина, в последнее время также для амфетамина и дизайнерских наркотиков.

В настоящее время 1,8 миллиона россиян зависимы от героина. Регионы, особенно затронутые экономическим кризисом - такие как Сибирь или Урал - страдают болезнью более всего. В то же время метадоновые и другие программы замещения, которые многие исследователи рассматривают как эффективнейшее средство лечения опийных наркоманов, в стране запрещены законом.

Когда Москва два года назад установила контроль в Крыму, глава ФСКН прямо же в первый день аннексии отменил местную метадоновую заместительную терапию для 800 наркозавсимых, которую напряженно формировала Украина. Также и места выдачи чистых шприцов, благодаря которым австралийцы существенно снизили число ВИЧ-инфицированных, едва ли есть в России. "Это жестокая политика", - говорит украинский СПИД-активист Андрей Клепиков. По его словам, они заботятся о том (все делают для того), чтобы наиболее нуждающиеся в лечении люди оказались его лишены.





В тюрьмах назревает "идеальный шторм", - предупреждают исследователи







У Российской Федерации свой подход к ВИЧ говорит Крис Бейрер, заявляет президент Международного общества борьбы со СПИДом (IAS). Этот подход «не доказательный», - говорит Бейер, - а ведь есть признаки того, что он подрывает основы общественного здравоохранения. Резкие действия, направленные против метадоновой терапии усугубляют эпидемию. Приходится иметь дело уже со взаимосвязанными эпидемиями: потреблением наркотиков, ВИЧ, туберкулезом и гепатитом», - сообщил Казачкин ООН. Специалисты называют комбинацию из этих болезней «синдемия» (нем. Syndemie, взаимодействие заболеваний). Многие пострадавшие имеют несколько заболеваний одновременно, и одна патология способствует распространению других.





Это демонстрируют ситуации в тюрьмах: 450 на 100 000 россиян находятся под стражей, из них непропорционально много наркоманов. В специализированном журнале «The Lancet» эпидемиологи из Йельского университета предупреждали недавно об «идеальном шторме», который нарастает в восточноевропейских и центрально-азиатских тюрьмах. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), против которого уже не помогают многие антибиотики, распространен среди заключенных. Уровень ВИЧ-инфицирования в некоторых тюрьмах в 20 раз выше, чем среди обычного населения, - сообщают исследователи из Йеля. Каждый второй заключенный является наркозависимым.





В тюрьмах многие заключенные страдают от нескольких заболеваний одновременно





Бывший российский заключенный из Гатчины (Ленинградская область) рассказал ученым о жизни в исправительной колонии для инфицированных туберкулезом: «Я пережил самое страшное место, где я когда-либо был. Нас было 36 мужчин в одной камере с двенадцатью кроватями. Мы стояли, кашляли друг на друга, в то время как другие спали в свою очередь. Каждый с туберкулезом казался и ВИЧ-инфицированным», - сообщает заключенный. «Многие из нас платили своей жизнью. Некоторые типы схватили передоз, другие заразились ВИЧ, как и я, а туберкулез добил оставшихся». Хуже, чем надзиратели, были врачи: «Они просто отправляли нас обратно в наши камеры умирать».





Между тем есть признаки того, что эпидемия расширяется на другие слои населения, - говорит Покровский, - например, через партнеров наркопотребителей. Примерно 80 из 100 женщин заражаются каждый день. Эта «генерализация» указывает, по меньшей мере, на необходимость повышения внимания к эпидемии. «Министр Здравоохранения располагает достаточными средствами для лечения ВИЧ-инфицированных», - заявляет Покровский. Однако пройдут года, прежде чем ситуация улучшится. И при условии, что отношения России и Запада не станут ухудшаться дальше.







«Нынешняя политическая ситуация не идет на пользу», - говорит Мишель Казачкин. Охлаждение отношений с Западом сделало из России внутрь себя смотрящую страну, которая отклоняет предложения по решению проблемы, поступающие извне. Однако даже Запад едва ли прилагает усилия, чтобы облегчить человеческие страдания или распространить компетентную информацию экспертов в стране. Крис Бейер из IAS сообщает: больше всего я хотел бы, чтобы Ангела Меркель затронула этот вопрос перед Владимиром Путиным. В одиночку специалисты, кажется, уже не могут продвинуться. Недавно IAS созвало специальную конференцию в украинском городе Одесса, чтобы поговорить об эскалации в регионе. Россия своего представителя не направила.

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