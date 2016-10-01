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опубликовано редакцией на Переводике 01.10.16 22:46
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Фееричное выступление Лукашенко в ООН

Выступая на Саммите ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке, он поучал западных лидеров, высказал сожаление о распаде СССР и рассказал, что такое настоящая демократия. 
"Под предлогом наличия химического оружия в Ираке, известные государства решили демократизировать Ирак. И где это химическое оружие? Где демократия в Ираке? Зачем убили президента Ирака? Где вообще эта страна и какое будущее у иракского народа? На территории этого государства людям стало жить лучше? Нет, — сказал Лукашенко. — Вы — виновные — скажете, что ошиблись, надо бы остановиться, но опять же — нет, пошли дальше. Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же. Распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство?" — отметил он.

Президент Беларуси упомянул про украинский кризис. "Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, "жарко" будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира", — сказал он.

"Неужели, вступив в новое тысячелетие, мы так и не поняли, как хрупок мир и человеческая цивилизация?" — обратился Лукшаенко к присутствующим в зале. Он отметил, что хотел бы своими словами подвести сильных мира сего к одной мысли.

"Понятно, сегодня нет той силы, которая бы вас остановила. Но ведь главы государств, совершающие кощунство, все верующие, даже многие публично молятся. Но господь же видит все, и он справедлив. А если разозлится и накажет виновных? Вас, ваши народы, которые пострадают безвинно за ваши авантюры", — сказал белорусский президент.

"Думаю, надо остановиться. Надо помочь людям бедных стран одеться, вылечиться, получить образование. Накормите голодных, спасите от гибели детей, и вам воздастся", — подчеркнул Лукашенко. Организация Объединенных Наций не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы, подчеркнул он.


"Находясь в ООН, не могу не затронуть кризис международных структур, — сказал Лукашенко. — В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего".

"Посмотрите на огромное количество резолюций, принимаемых в ООН. Но разве голосование по ним влияет на разрешение конфликтов? Разве оно служит консолидации мирового сообщества? Разве эти резолюции улучшают жизнь народов? — продолжил белорусский президент. — Давайте честно скажем: "Не улучшают!" Проголосовали и разделились на наших и ваших. В итоге еще больше недоверия и разобщенности". "Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию и разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению", — подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов. "Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств", — заявил он.

Лукашенко с сожалением заметил, что мир пришел к саммиту разобщенным и разделенным как никогда ранее за последние три десятилетия.

"Планету сотрясают многочисленные вооруженные конфликты, террористические акты. Печально то, что рост глобальных угроз не находит адекватного ответа", — сказал он. Лукашенко обратил внимание на то, что до сих пор не удалось восстановить тот баланс сил, который был утерян с распадом Советского Союза.

"Нет баланса сил — нет мира и нет стабильности. Это системный кризис. В любой системе сила действует бесконтрольно, если она является единственной, стремится только к своему процветанию и решению проблем за счет других", — считает президент Беларуси. "Политика гегемонизма и национального эгоизма приводит к широкому использованию давления, санкций, ограничений и военным акциям. Как результат — мы теряем доверие друг к другу", — подчеркнул глава белорусского государства.

Он отметил, что взаимное отчуждение характерно не только для крупных стран. "У многих даже нет желания понять традиции, культуру, убеждения других народов", — сказал Лукашенко. "Очевидно, что восстановление баланса — это долгий путь к многополярному миру. Мы приблизимся к этой цели, если будем действовать, а не пассивно выжидать", — считает он.

"Необходимо на деле признать, что мы все разные и что каждый народ, каждая страна имеет право на выбор своего пути развития. Именно в нашем многообразии — залог общего прогресса и успеха каждого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Такой подход позволит восстановить доверие в нашей международной жизни".

По мнению Президента Беларуси, для этого необходимо встречаться и вести диалог, договариваться, находить возможность конструктивного взаимодействия, а договорившись, действовать.

"История учит тому, что любое государство, претендующее на единоличное лидерство без оглядки на интересы других, в конечном итоге обречено само на провал и гибель. Всякое преимущество за счет кого-то недолговечно и ущербно. Не зря народная мудрость гласит: счастье на чужой беде не построишь", — отметил президент.

Беларусь придает особое значение предотвращению военных конфликтов и угрозы жизни людей, заявил Лукашенко. По мнению главы белорусского государства, устойчивое развитие любой страны невозможно без мира и безопасности.

"Эту непреложную истину белорусский народ сполна познал на своей судьбе. В минувшем веке Беларусь стала местом самых кровопролитных сражений двух мировых войн, — напомнил он. — Потеряв в войне с фашизмом треть населения, Беларусь возродилась из пепла и свято бережет мир и согласие в обществе, стремится обеспечить благополучие народа и стабильное развитие государства".


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