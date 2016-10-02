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опубликовано редакцией на Переводике 02.10.16 17:16
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Успехи сирийской армии в Алеппо


Обстановка в Сирии продолжает динамично меняться: правительственные войска совместно с курдскими силами самообороны смогли оттеснить боевиков от северного пути снабжения Алеппо, освободив промзону Шкейф на северо-западе города. 

Штурм проводился одновременно с двух сторон, что ввело боевиков в замешательство и позволило провести успешную операцию. На данный момент войска президента Асада контролируют около половины сирийской северной столицы. 
Конечно, о полной победе над терроризмом говорить рано, однако освобождение Алеппо сыграет важнейшую роль в этой войне. Переломить её ход уже удалось после освобождения Пальмиры и уничтожения боевиков в пригородах Дамаска. Теперь же надо закрепить результат. 
Выходит, что пока американцы в составе своей «антитеррористической коалиции» вот уже больше года разбираются, кто есть умеренная оппозиция, а кто террорист, правительственная армия занята делом. К тому же, американцы уже не раз демонстрировали, на чьей они стороне, когда появлялись новости о «случайном» уничтожении сирийской военной базы, сброса оружейного груза террористам, а так же после признания Пентагона об отсутствии бомбардировок «ан-Нусры» с их стороны. 
Безусловно, без поддержки российских ВКС на полях боя, а так же правительства на уровне дипломатии, таких успехов достичь было бы невозможно, и сейчас бы уже Ливан вовсю оборонялся от распространения варварского халифата.

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теги: Ближний Восток, Сирия  
   
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