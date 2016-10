Россия обвалила разведывательную систему США, используя Microsoft, Facebook и Google

"Russia Collapses Entire US Intelligence System Using Microsoft, Facebook And Google". Ниже перевод статьи:

Очень интересный (и написанный в ликующих интонациях) доклад Федеральной службы охраны, циркулирующий сегодня в Кремле, утверждает, что вся Дирекция внутреннего надзора Соединенных Штатов (DSD) была доведена до почти полного краха разведкой Федерации с использованием американских технологических гигантов Microsoft, Facebook и Google (заключивших "соглашение о шпионаже") для достижения "цифрового цунами", которое показало, что мульти-миллиардный Utah Data Center/дата-центр в Юте (UDC), созданный американским Агентством национальной безопасности (АНБ) всего 3 года назад, устарел.

Федеральная служба охраны - спецслужба, осуществляющая функции по государственной охране руководства страны и обеспечению их защищенной связью (включая все министерства Федерации), объясняет этот доклад, в то время как миссия Дирекции внутреннего надзора СШАсостоит в том, чтобы "собирать, обрабатывать и хранить данные граждан США на благо нации", а Центр обработки данных в Юте / Utah Data Center (кодовое название — Bumblehive) описывается как "массивное хранилище данных", предназначенное для работы с огромным увеличением потока цифровых данных, которое обусловлено ростом глобальной сети.

В 2013 году, говорится в этом докладе, Федеральная служба охраны стала «тревожиться», когда секретные документы АНБ были выпущены одним из его сотрудников, Эдвардом Сноуденом, показывая, как крупнейшие технологические гиганты Америки работали в частном порядке с американскими спецслужбами, чтобы шпионить не только за американским народом, но, на самом деле, за всем миром.

После выпуска документов NSA / АНБ Сноуденом, продолжает этот доклад, Федеральная служба охраны приказала всем министерствам Федерации начать использовать пишущие машинки для коммуникации, однако возволила дальнейшее использование Microsoft (Outlook), электронной почты Google и Facebook для "выбранных целей".

И вот президент Путин издал указ вчера о полном запрете использования Microsoft (Outlook), электронной почты Google и Facebook.

В 2013 году Федерация не имела существующего аналога для немедленной замены Microsoft-Google-Facebook коммуникаторов. Аналитики в области компьютерной разведки Федерации раскрыли, что Microsoft дала неограниченный доступ АНБ/NSA к своим зашифрованным сообщениям, Google уже создал тайный союз с АНБ, а Facebook стал идеальным инструментом массового наблюдения как для АНБ, так и для ФБР. И вот, в данной ситуации, Федерация нашла возможность "нанести ответный удар" по американцам.

В 2015 годубыло обнаружено, что новая операционная система от Microsoft, Windows 10, не позволяет отключить её автоматическую систему слежки — что позволяет АНБ иметь непосредственный доступ ко всем персональным данным, в том числе содержанию (например, содержание электронных писем, иных личных сообщений или файлов в личных папках) на любом компьютере, на котором была установлена эта операционная система.

Для того, чтобы наилучшим образом проводить слежку со стороны Microsoft-Google-Facebook не только в отношении Федерации, но и всего мира, говорит этот отчет доклад, как сообщил Сноуден, американские аналитики разведки предусмотрели массивное количество "ключевых слов", чтобы пометить то, что они считали подозрительными сообщениями и/или компьютерными файлами.

Как только они узнали это "ключевые слова" АНБ, объясняет этот доклад, аналитики разведки Федерации начали «наводнять» АНБ десятками миллионов электронных писем, файлов и других подобных компьютерных документов на ежедневной основе не только с официальных компьютеров российских министерства с использованием Microsoft-Google-Facebook, но также и со всех других правительств в мире.

Федерация «завалила» АНБ сообщениями с ключевыми словами и их производными, причём не только от правительств, но и из личных и корпоративных компьютеров простых граждан в этих странах, в том числе из Соединенные Штатов, где, по оценкам этого доклада, за последние 3 года АНБ пришлось пометить почти каждое из писем и/или компьютерных файлов своих граждан как подозрительные в плане "террористических связей", что добавило миллионы файлов в правительственный террористический список.

При том, что АНБ не имеет возможности физически прочитать сотни миллионов (если не миллиардов) документов, которыми Федерация наводнила его сервера, они стали совершенно беспомощными в плане определения, кто настоящий террорист, а кто нет, что не остановило эти американских "шпионов — идиотов" от добавления в их террористический список даже младенцев, как они это сделали с 7-месячным "Бэби Доу" (Baby Doe) в прошлом году.

Относительно того, как именно эксперты разведки Федерации смогли использовать Microsoft-Google-Facebook, чтобы сокрушить АНБ с, буквально, цунами цифровой информации, это остается в строго засекреченной части этого отчета, но интересно отметить новости от 2013 года относительно Border Gateway Protocol (BGP) hijacking events, позволяющих хакерам подменить IP-адрес другого лица, чтобы перенаправлять трафик таким образом, что принимающая сторона не будет иметь ни малейшего представления, откуда он на самом деле пришел.

В этом докладе делается вывод, что, по оценкам экспертов разведки Федерации, центр обработки данных в Юте, принадлежащий Дирекции внутреннего надзора США, в настоящее время хранит на своих серверах от 4 до 6 миллиардов гигабайт по сути бесполезной информации и, кроме того, этот поток не прекращается, т.к. сервера ежедневно наводняются огромным количеством документов, а американцы не в состоянии остановить этот поток, либо осмыслить его.

статью прочитали: 3 человек