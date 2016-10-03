Падение ИГИЛ: боевики рассказали, как иностранные наемники разваливают группировку

Вопрос вербовки запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) людей по всему свету является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Однако если раньше количество желающих оказаться в рядах организации ужасало своим масштабом, то сейчас ИГ испытывает острый дефицит кадров. Этот вопрос был затронут в статье, которая появилась на сайте респектабельного американского издания Foreignaffairs.com 26 сентября. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод данного материала.

Последние несколько лет один вопрос, касающийся деятельности ИГ, тревожил внимание общественности. Известно, что организация способна привлекать иностранных боевиков. Есть что-то ужасное в осознании того, что террористическая группировка вербует людей со всего мира для того чтобы уничтожать мирное население в Сирии и Ираке и помогать ИГ завоевывать территории. Вопрос иностранных боевиков также занимал и правительства западных государств, которые могли столкнуться с проблемами при их возвращении назад. Однако сегодня, спустя три года, ситуация резко поменялась: иностранная сила стала острой необходимостью для ИГ.

Изначально было ясно, что местные и иностранные боевики ставят перед собой разные задачи. Позиция ИГ состояла в том, что все боевики организации равны между собой, однако разногласия между различными группировками не остались незамеченными. Несмотря на относительную внутреннюю стабильность организации, сейчас она уже не может позволить себе покупать верность каждого из своих боевиков. Внутренний раскол уже оказывает негативное влияние на ведение группой боевых действий. Только в Ираке за последний месяц организация потерпела три поражения в трех сражениях, потеряв при этом контроль над тремя городами и более чем 30 деревнями.

По словам местных боевиков ИГ, иностранные террористы приносят больше вреда, чем пользы. Их нежелание или неспособность сотрудничать вылилась в начало смертельной гонки за власть и деньги внутри группировки. Например, в июле 2015 года албанские и русские боевики убили трех местных членов организации и ранили еще семерых на одном из нефтяных полей к югу от Киркука, являющемся транзитной точкой для контрабандных поставок ИГ. Местные боевики рассказали, что группы не сошлись во мнениях относительно тактики ведения боя рядом с населенным пунктом Алам, а местные рядовые бойцы отказались выполнять приказы иностранных офицеров. Однако гражданское население не верит этой точке зрения. Люди уверены, что борьба ведется за доходы от продажи нефти. «Одна группа иракских боевиков продавала нефть водителям грузовиков, направлявшихся в Сирию через Мосул. Другая группа давала взятки, чтобы те грузовики прошли, однако иностранные боевики пытались остановить их для дополнительной проверки. Они всего лишь сражались за свои бизнес-интересы» — рассказал Музхер Аббас, проживающий на территории оккупированного ИГ города Аббасйа и работавший водителем грузовика в этом районе.

В другом примере, когда разногласия между местными и иностранными боевиками дошли до суда ИГ, иностранные боевики требовали у судей вынести смертные приговоры местным боевикам, с которыми они не были согласны.

Кроме того, не секрет, что на протяжении долгого времени вся организационная структура ИГ была построена на принципе дискриминации: позиция того или иного боевика напрямую зависела от его национальности. Американцы, европейцы и восточные европейцы (в том числе, русские и чеченцы) занимали средние административные посты на фабриках по производству взрывчатки, в тренировочных лагерях, а также на военных базах. Выходцы из центральной Азии обычно выступали в роли смертников. Арабы были разделены на две группы: одна часть занимала самые высокие посты в руководстве организации, а другая находилась в самом низу иерархии.

Такая система просуществовала около двух лет, однако два недавних сражения резко изменили ситуацию. В сражениях в Синджаре и Башире иностранные боевики убедили командование ИГ в том, что именно они должны руководить боем (конечно, они осознавали, что это поможет им повысить собственный статус и получить выгоду – в том числе, женщин, машины, дома и продовольствие). Командование ИГ согласилось предоставить иностранным боевикам руководство сражениями, но обе битвы обернулись катастрофами.

10 апреля 2016 года иностранные боевики (русские, кавказцы, выходцы из средней Азии и чеченцы), которые должны были осуществлять руководство ведением боя в Башире, покинули свои подразделения еще за четыре часа до того, как подразделения Пешмерги и «Хашд Аш-Шаби» (шиитские подразделения) вошли в этот населенный пункт. Эти иностранные боевики оставили местных без снаряжения, продовольствия и вооружения, необходимого для ведения боя. Сражение обернулось провалом – десятки боевиков ИГ были убиты, организация потеряла более четырех стратегически важных населенных пунктов рядом с городом Киркук, богатым запасами нефти.

Сражение в Синджаре, которым руководили французские, российские и американские боевики ИГ, закончилось еще хуже. За несколько дней до начала боя, один из европейских командиров ИГ украл 70 тысяч долларов и исчез, оставив подразделениям минимальный запас снаряжения, продовольствия и поддержки. Боевики не продержались и дня. Один из местных членов организации, управлявший грузовиком во время сражения, сказал: «Они (иностранные боевики) не проиграли сражение в Синджаре; они продали Синджар вместо того чтобы защищать его».

Такое трусливое поведение на поле боя породило серьезные подозрения среди местных боевиков и гражданского населения, а также множество конспирологических теорий. Местные боевики когда-то надеялись, что западные «исламисты» действительно верят в то, что они делают, являются профессионалами и образованными людьми. Теперь местное население смотрит на них как на бандитов. Единственное «рациональное» объяснение этой ситуации заключается в том, что иностранные боевики действительно работают на правительства своих стран. Один бывший офицер армии Ирака рассказал: «В Хавадже ходят слухи, что флаги иностранных боевиков содержат элементы фосфора, который посылает сигналы авиации коалиции западных стран. Поэтому, самолеты не бомбят ни их, ни базы, на которых они работают».

Сражения в Башире и Синджаре стали хорошим подспорьем для местных боевиков, чтобы вернуть себе важные административные посты в провинции Нинава (в том числе, Мосул). Однако иностранные боевики не собирались отдавать эти позиции просто так. В августе противоречия между группами местных и французских боевиков ИГ, каждая из которых хотела руководить в районе Баб аль-Туб, вылились в перестрелку на людном рынке в Мосуле.

Командованию ИГ удалось стабилизировать ситуацию в Ираке за счет удаления всех иностранцев с административных и политических постов с последующим перемещением их на работу в сфере IT-разведки, изготовления взрывчатых веществ и других технических задач. В некоторых районах иностранные боевики были размещены в загородной местности, чтобы свести их контакты с местным населением к минимуму. В ответ на это, иностранные боевики начали устраивать небольшие акты саботажа. В сентябре член ИГ из Саудовской Аравии демонтировал главный тоннель, соединявший центр города Аль-Ширкат с районом Шакра. Это было путем отступления для боевиков ИГ. Однако он его уничтожил сразу после того, как прошел через этот тоннель, тем самым обострив отношения между иностранцами и местными в организации.

Борьба за власть между местными и приезжими не является для Ближнего Востока чем-то новым. Когда пророк Мухаммад умер в 632 году, воины-мусульмане из Мекки и местное население Медины начали борьбу за власть в созданном Исламском государстве. В конце концов, иностранные бойцы из Мекки сумели навязать свою волю, назначив Абу-Бакра Садика последователем дела пророка.

Таисия Григорьева