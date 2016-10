Референдум ошибок Обамы: политический класс США терпит крах

Отставной конгрессмен от штата Колорадо Аллен Уэст обрушился с критикой на американское правительство и американских спортсменов, используя самые жесткие эпитеты вроде «недостойные», «подлые» и «отвратительные». Перевод материала Allen West: Election is referendum on Obama’s failures с портала The Daily Caller представляет Федеральное агентство новостей.

Уэст позволил себе рассуждения, в частности, об игроках национальной футбольной лиги: «Когда я вижу этих мажорных испорченных маленьких принцев, получающих многомиллионные контракты, я спрашиваю себя: что не так с этой страной?».

Сенатор не мог не вспомнить вопиющий случай во время открытия нового сезона по американскому футболу. Тогда судья Роджер Гуделл оштрафовал игроков за памятные знаки в честь теракта 9/11, нанесенные на их бутсы. При этом все любители американского футбола помнят, как игрок Колин Каперник появился на игре в носках, на которых сотрудники полиции были изображены в виде свиней. Никаких санкций к Капернику тогда не последовало.

В настоящее время Уэст занимает должность исполнительного директора в Государственном совете по анализу национальной политики. Он уверен, что грядущие выборы станут началом краха политического класса США в том виде, в каком он сейчас существует. По его словам, никогда еще в истории Америки ее суверенитет не стоял под таким вопросом, как сейчас. Законопослушные граждане хотят чувствовать себя защищенными в их собственной стране, но такие вещи, как фактическое отсутствие миграционной политики в ряде городов, ошибки в проверках мигрантов и беженцев на легальность и возросшая во много раз угроза исламского террора ставят правительство под удар.

«Я бы назвал грядущие выборы референдумом по вопросу ошибок президента Барака Обамы, а также тех людей в конгрессе, которые нарушили свою клятву свято соблюдать Конституцию страны. Штаты определенно не выдержат еще четыре года курса Обамы, который собирается продолжать Хиллари Клинтон», — считает Уэст.

Неудивительно, что на прошедших выборах в Конгресс большинство получили республиканцы. Люди устали от бессмысленных реформ. При этом республиканцы также не отличаются желанием приблизиться к народу и преследуют сугубо свои личные цели. Американцы, по мнению Уэста, сейчас просто не хотят выбирать между двух зол. Они устали от этого.

Бывший конгрессмен также пожурил своих коллег и посоветовал им не возмущаться лидером президентской гонки Дональдом Трампом. Конгресс собственными руками создал Трампа и наделил его той властью, которая у него сейчас есть.

«Если бы они делали то, что должны в Парламенте и Сенате, если бы соблюдали незыблемый принцип сдержек и противовесов, если бы они расценивали себя как взаимосообщающиеся ветви правительства, отвечающие за одну цель – избиратели бы верили. А сейчас сложилась ситуация, когда президент США не имеет права выпустить заключенных из Гуантанамо», — продолжает он.