Референдум ошибок Обамы: политический класс США терпит крах
Отставной конгрессмен от штата Колорадо Аллен Уэст обрушился с критикой на американское правительство и американских спортсменов, используя самые жесткие эпитеты вроде «недостойные», «подлые» и «отвратительные». Перевод материала Allen West: Election is referendum on Obama’s failures с портала The Daily Caller представляет Федеральное агентство новостей.
Уэст позволил себе рассуждения, в частности, об игроках национальной футбольной лиги: «Когда я вижу этих мажорных испорченных маленьких принцев, получающих многомиллионные контракты, я спрашиваю себя: что не так с этой страной?».
Сенатор не мог не вспомнить вопиющий случай во время открытия нового сезона по американскому футболу. Тогда судья Роджер Гуделл оштрафовал игроков за памятные знаки в честь теракта 9/11, нанесенные на их бутсы. При этом все любители американского футбола помнят, как игрок Колин Каперник появился на игре в носках, на которых сотрудники полиции были изображены в виде свиней. Никаких санкций к Капернику тогда не последовало.
В настоящее время Уэст занимает должность исполнительного директора в Государственном совете по анализу национальной политики. Он уверен, что грядущие выборы станут началом краха политического класса США в том виде, в каком он сейчас существует. По его словам, никогда еще в истории Америки ее суверенитет не стоял под таким вопросом, как сейчас. Законопослушные граждане хотят чувствовать себя защищенными в их собственной стране, но такие вещи, как фактическое отсутствие миграционной политики в ряде городов, ошибки в проверках мигрантов и беженцев на легальность и возросшая во много раз угроза исламского террора ставят правительство под удар.
«Я бы назвал грядущие выборы референдумом по вопросу ошибок президента Барака Обамы, а также тех людей в конгрессе, которые нарушили свою клятву свято соблюдать Конституцию страны. Штаты определенно не выдержат еще четыре года курса Обамы, который собирается продолжать Хиллари Клинтон», — считает Уэст.
Неудивительно, что на прошедших выборах в Конгресс большинство получили республиканцы. Люди устали от бессмысленных реформ. При этом республиканцы также не отличаются желанием приблизиться к народу и преследуют сугубо свои личные цели. Американцы, по мнению Уэста, сейчас просто не хотят выбирать между двух зол. Они устали от этого.
Бывший конгрессмен также пожурил своих коллег и посоветовал им не возмущаться лидером президентской гонки Дональдом Трампом. Конгресс собственными руками создал Трампа и наделил его той властью, которая у него сейчас есть.
«Если бы они делали то, что должны в Парламенте и Сенате, если бы соблюдали незыблемый принцип сдержек и противовесов, если бы они расценивали себя как взаимосообщающиеся ветви правительства, отвечающие за одну цель – избиратели бы верили. А сейчас сложилась ситуация, когда президент США не имеет права выпустить заключенных из Гуантанамо», — продолжает он.
По словам Уэста, «упрямство, закрытость и страх» республиканского конгресса заставили американцев окончательно разочароваться в своем правительстве. «Умышленное запутывание, отрицание фактов и непрерывная ложь» являются краеугольным камнем политики национальной безопасности США. Война с джихадизмом проиграна, в частности, по той причине, что президент отказывается назвать главную опасность для страны своим именем. Госсекретаря США Джона Керри после того, как он назвал изменение климата самой страшной угрозой для страны, вообще никто не воспринимает всерьез.
Говоря об американской армии Уэст выразил надежду, что новый президент США будет настоящим верховным главнокомандующим, который не допустит повторения ситуаций в ливийском городе Бенгази в 2011 году. Также он высказался за перезагрузку отношений с Россией и полный вывод войск из Ирака.
Максим Вручный
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