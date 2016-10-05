Цели доставки С-300 в Сирию

Москва отправила в Сирию батарею зенитной ракетной системы С-300. Пентагон в лёгком недоумении… ведь, по их мнению, С-300 «нацелят» на американские самолёты, так как у террористов нет авиации.

Наигранная паника, которую пытается организовать Запад, это следствие продолжающейся информационной игры. Даже собрано некое совещание в Берлине, где будут обсуждать ситуацию в Сирии (без России). Смысл тогда удивляться, что Россия занимается обеспечением безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха.

Пусть у террористов и нет самолётов, но системы С-300 необходимы, в том числе, для того, чтобы инцидент с нашим Су-24, который был сбит турецкой стороной, больше не повторялся. Это своего рода прибавка к оборонительному потенциалу, так как комплекс нельзя назвать угрозой.

Кроме того, ранее, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении – комплекс «Форт», которым оснащён гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота «Москва». Единственное отличие – способ размещения и система патрулирования. Как раз постоянное патрулирование имеет ряд особенностей, способных негативно повлиять на обороноспособность базы в Тартусе, в частности необходимость регулярно ротировать корабли. Да и зона безопасности Тартуса распространяется больше на юг и юго-восток, а не на запад, потому и потенциал, например, ракетного крейсера «Москва» используется где-то наполовину.

В принципе, американское волнение объяснимо. Новость о том, что Россия размещает в Сирии С-300 пришла как раз в то время, когда в Вашингтоне надумали прекратить сотрудничество с РФ по урегулированию в Сирии. Естественно, в такой ситуации никто и не посмотрит на оборонительный характер комплекса и ротацию систем. Вашингтон зацепился за возможность упрекнуть Россию в желании перевести холодную войну в горячую, а этого им достаточно – остальное не имеет значения.

В такой ситуации трудно ожидать прогресса в дипломатии. Скорее, наоборот: отношения буду ухудшаться и далее. И едва ли новый американский лидер затеет новую «перезагрузку», так как Штаты настолько сильно увязли во внешних разборках, что Сирия, Украина, Ирак, Иран, Ливия и далее по списку — это не только следствие экономических аппетитов США, но и условие выживаемости всей американской демократии.

Если рассуждать о целях доставки комплексов С-300 не в рамках дипломатического этикета, то это событие чётко и недвусмысленно говорит: не стоит даже приближаться к российской базе в Сирии. А с учётом вечных ошибок при нанесении коалицией ударов с воздуха, они могут и в Тартусе оказаться. На базе Хмеймим давно базируется С-400 «Триумф», а крейсер «Москва», оснащённый корабельной версией С-300, сейчас с базы ушёл, именно поэтому в Сирии С-300.