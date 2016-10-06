Вашингтон возмущён: Россия в конец обнаглела и угрожает

Дипломаты и политики в Вашингтоне, вместе с перевозбуждённой американской прессой, бурлят, клокочут и производят неприличные звуки. Причём с какой-то женской истеричностью.

Они явно очень хотят ударить, но ещё сильнее боятся это сделать. Отсюда все эти яростные вопли и раздуваемые пузырями сопли. Забавно…

Теперь любое действие Москвы вызывает у Вашингтона какое-то нездоровое перевозбуждение.

4 октября на телеканале Fox News появилось сообщение о том, что Россия доставила в Сирии новейшую систему ПВО SA-23 Gladiator (С-300). И тут же «понеслось г…но по трубам».

, – заявил секретарь министерства обороны США Питер Кук.

На мой взгляд, вопрос Кука прозвучал весьма странно на фоне недавнего удара американской авиации по позициям сирийской армии. Цель отправки Россией в Сирию дополнительных систем С-300 теперь очевидна даже детям. И чьи самолёты будут сбивать эти ЗРК ясно как день.

Возможно, секретарь министерства обороны США и страдает слабой памятью, но мы-то хорошо помним, как в конце сентября американские чиновники сообщили, что

.

На этом фоне американских действий и размышлений весьма странно выглядят неприличные звуки, раздающиеся из Вашингтона, относительно переброски Россией в Сирию дополнительных систем С-300. Американцы собираются бомбить. Русские собираются сбивать американские самолёты.

Вашингтону это не нравится. Он возмущён. С его точки зрения Россия в конец обнаглела и даже угрожает. Не напрямую. Опосредовано. Но откровенно и явно.

А как же международный авторитет США?

Неужели будут сбивать? Похоже на то, что будут. Первые упавшие на сирийскую землю американские самолёты станут символическими гвоздями, в крышке гроба американской гегемонии. В Вашингтоне это понимают. Поэтому оттуда и доносится несмолкающий визг.

В этой суматохе, 5 октября в Белом доме прошло совещание представителей аппарата национальной безопасности. Обсуждали дальнейшую стратегию Вашингтона в Сирии. Присутствовали высшие чины, отвечающие за национальную безопасность США, – представители Госдепартамента, ЦРУ и Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил.

Среди рассматриваемых на совещании сценариев – нанесение удара по взлётно-посадочным полосам сирийских ВВС крылатыми ракетами. Во время дискуссии высказывалось даже предложение провести данную операцию тайно, чтобы обойти вето президента на осуществление атаки без одобрения Совбеза ООН.

Также в ЦРУ и Объединённом комитете начальников штабов планируют т.н. «кинетические атаки» на руководство Сирии. Этим эвфемизмом американцы традиционно называют убийства иностранных лидеров. Как заявил высокопоставленный чиновник в Вашингтоне, настроения в поддержку «кинетических действий» против сирийского руководства нарастают. Вашингтон жаждет крови.

Не исключают в Вашингтоне и отправку большего контингента США в Сирию для обучения группировок из числа т.н. «умеренных» террористов. Рассматривается также развёртывание дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря. Очевидно, чтобы в случае чего прикрыть разваливающиеся под ударами сирийской армии и российских ВКС бандформирования террористов.

Как заявили источники в Белом доме, скорость, с которой сирийские вооружённые силы продвигаются в Алеппо, застала некоторых в администрации Обамы врасплох. Там понимают, что падение Алеппо восстановит контроль Асада над самым важным городом западной Сирии, а значит, будет нанесён сокрушительный удар по «повстанцам» и американскому влиянию.

Отсюда все эти американские вопли, сопли и суета. Правда в Вашингтоне так до сих пор никто и не знает что делать. В нынешней администрации произошёл раскол относительно решения сирийского вопроса. Общего для всех плана нет. Как всегда американское руководство разрывается между надежной обмануть и желанием убить.

К примеру, сенатор-республиканец Джон Маккейн, с прямолинейностью битого вояки, предложил сбивать боевые самолеты России и Сирии в случае продолжения военных действий против террористических группировок.

, — написал председатель сенатского комитета по вооруженным силам в своей колонке в газете The Wall Street Journal.

Маккейн считает, что

.

При этом в Белом доме прекрасно осознают, что новые авиационные удары по сирийской армии вероятнее всего спровоцируют прямое военное столкновение США и России. Как заявил представитель Белого дома Джош Эрнест,

.

Параллельно рассмотрению планов относительно военной эскалации, Белый дом размышляет о новых санкциях против России в наказание за её действия в Сирии, и о том, как к ним привлечь своих вассалов. Впрочем, как первое, так и второе в сложившейся ситуации выглядит весьма проблематично.

, – заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в Вашингтоне в среду, 4 октября.

Ну а пока в США в разгаре кипеш, Москва методично наращивает своё военное присутствие в Сирии, готовясь к самому негативному развитию событий.

Накануне переброски в Сирию упомянутых выше систем ПВО С-300, так возбудивших Вашингтон, в конце сентября, на сирийскую базу Хмеймим были также перебазированы фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Кроме того в Сирию готовится переброска штурмовиков Су-25 «Грач».

При этом если предназначение «сушек» – интенсификация процесса освобождения Алеппо, то дополнительные С-300, судя по всему, уже предназначены не для защиты российских авиационных баз (их изначально прикрывает ПВО) а для каких-то иных целей.

В интервью Fox News вице-президент Центра анализа европейской политики Питер Доран заявил:

. При этом он добавил: «

.

В словах Дорана есть резон, т.к. С-300 и С-400, способны эффективно обнаруживать и поражать цели в радиусе 400 километров. А это означает, что определённое количество этих ЗРК способно закрыть небо практически над всей контролируемой сирийским правительством территорией Сирии.

Похоже на то, что «купол» над Сирией это – часть российского комплексного плана, который Москва планирует реализовать в случае перехода США к своему т.н. плану «Б», о котором ранее предупреждали американцы.

Впрочем, крайне сомнительно, что Вашингтон решится на какие-то крайние действия до прихода в Белый дом новой администрации. Обама уже умыл руки, и делать резких движений не будет. Поэтому для России сейчас главной тактической задачей является как можно скорейшее взятие Алеппо – главного на данный момент бастиона террористических банд на северо-западе Сирии. После этого добивать террористов и вести диалог с новой американской администрацией будет гораздо прощ

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