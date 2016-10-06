|
|последние за вчера, 05.10.16
|
|
опубликовано редакцией на Переводике
06.10.16 11:24
скаут: xasan11;
Вашингтон возмущён: Россия в конец обнаглела и угрожает
Дипломаты и политики в Вашингтоне, вместе с перевозбуждённой американской прессой, бурлят, клокочут и производят неприличные звуки. Причём с какой-то женской истеричностью.Они явно очень хотят ударить, но ещё сильнее боятся это сделать. Отсюда все эти яростные вопли и раздуваемые пузырями сопли. Забавно…Теперь любое действие Москвы вызывает у Вашингтона какое-то нездоровое перевозбуждение.4 октября на телеканале Fox News появилось сообщение о том, что Россия доставила в Сирии новейшую систему ПВО SA-23 Gladiator (С-300). И тут же «понеслось г…но по трубам».«Россия заявляла, что их основная цель в Сирии – борьба с экстремизмом. Но ни у одной из террористических группировок нет самолётов. В связи с этим я задаюсь вопросом, в чём состоит цель отправки этой системы?», – заявил секретарь министерства обороны США Питер Кук.На мой взгляд, вопрос Кука прозвучал весьма странно на фоне недавнего удара американской авиации по позициям сирийской армии. Цель отправки Россией в Сирию дополнительных систем С-300 теперь очевидна даже детям. И чьи самолёты будут сбивать эти ЗРК ясно как день.Возможно, секретарь министерства обороны США и страдает слабой памятью, но мы-то хорошо помним, как в конце сентября американские чиновники сообщили, что «самый драматический вариант, который рассматривается, но считается менее вероятным, – авиаудар США по сирийской авиабазе недалеко от боевых действий между войсками Асада и силами повстанцев на севере страны».На этом фоне американских действий и размышлений весьма странно выглядят неприличные звуки, раздающиеся из Вашингтона, относительно переброски Россией в Сирию дополнительных систем С-300. Американцы собираются бомбить. Русские собираются сбивать американские самолёты.Вашингтону это не нравится. Он возмущён. С его точки зрения Россия в конец обнаглела и даже угрожает. Не напрямую. Опосредовано. Но откровенно и явно.А как же международный авторитет США?Неужели будут сбивать? Похоже на то, что будут. Первые упавшие на сирийскую землю американские самолёты станут символическими гвоздями, в крышке гроба американской гегемонии. В Вашингтоне это понимают. Поэтому оттуда и доносится несмолкающий визг.В этой суматохе, 5 октября в Белом доме прошло совещание представителей аппарата национальной безопасности. Обсуждали дальнейшую стратегию Вашингтона в Сирии. Присутствовали высшие чины, отвечающие за национальную безопасность США, – представители Госдепартамента, ЦРУ и Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил.Среди рассматриваемых на совещании сценариев – нанесение удара по взлётно-посадочным полосам сирийских ВВС крылатыми ракетами. Во время дискуссии высказывалось даже предложение провести данную операцию тайно, чтобы обойти вето президента на осуществление атаки без одобрения Совбеза ООН.Также в ЦРУ и Объединённом комитете начальников штабов планируют т.н. «кинетические атаки» на руководство Сирии. Этим эвфемизмом американцы традиционно называют убийства иностранных лидеров. Как заявил высокопоставленный чиновник в Вашингтоне, настроения в поддержку «кинетических действий» против сирийского руководства нарастают. Вашингтон жаждет крови.Не исключают в Вашингтоне и отправку большего контингента США в Сирию для обучения группировок из числа т.н. «умеренных» террористов. Рассматривается также развёртывание дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря. Очевидно, чтобы в случае чего прикрыть разваливающиеся под ударами сирийской армии и российских ВКС бандформирования террористов.Как заявили источники в Белом доме, скорость, с которой сирийские вооружённые силы продвигаются в Алеппо, застала некоторых в администрации Обамы врасплох. Там понимают, что падение Алеппо восстановит контроль Асада над самым важным городом западной Сирии, а значит, будет нанесён сокрушительный удар по «повстанцам» и американскому влиянию.Отсюда все эти американские вопли, сопли и суета. Правда в Вашингтоне так до сих пор никто и не знает что делать. В нынешней администрации произошёл раскол относительно решения сирийского вопроса. Общего для всех плана нет. Как всегда американское руководство разрывается между надежной обмануть и желанием убить.К примеру, сенатор-республиканец Джон Маккейн, с прямолинейностью битого вояки, предложил сбивать боевые самолеты России и Сирии в случае продолжения военных действий против террористических группировок.«США и их партнеры по коалиции должны объявить ультиматум Асаду: прекратите полеты или вы потеряете свои самолеты», — написал председатель сенатского комитета по вооруженным силам в своей колонке в газете The Wall Street Journal.Маккейн считает, что «США должны быть готовы довести дело до конца. Если Россия продолжит неизбирательные бомбардировки, мы должны чётко дать понять, что мы примем меры, которые создадут повышенную угрозу для её самолетов».При этом в Белом доме прекрасно осознают, что новые авиационные удары по сирийской армии вероятнее всего спровоцируют прямое военное столкновение США и России. Как заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, «есть риск, связанный с ударом против целей режима – этот риск… также, что вооруженные силы США и России будут ближе к конфронтации, что не в интересах любой из сторон».Параллельно рассмотрению планов относительно военной эскалации, Белый дом размышляет о новых санкциях против России в наказание за её действия в Сирии, и о том, как к ним привлечь своих вассалов. Впрочем, как первое, так и второе в сложившейся ситуации выглядит весьма проблематично.«У нас есть ряд инструментов, которые могут помочь дальнейшей изоляции Сирии и, возможно, РФ. И санкции – один из этих инструментов. Мы продолжим проводить обсуждение этой темы с партнерами США», – заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в Вашингтоне в среду, 4 октября.Ну а пока в США в разгаре кипеш, Москва методично наращивает своё военное присутствие в Сирии, готовясь к самому негативному развитию событий.Накануне переброски в Сирию упомянутых выше систем ПВО С-300, так возбудивших Вашингтон, в конце сентября, на сирийскую базу Хмеймим были также перебазированы фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Кроме того в Сирию готовится переброска штурмовиков Су-25 «Грач».При этом если предназначение «сушек» – интенсификация процесса освобождения Алеппо, то дополнительные С-300, судя по всему, уже предназначены не для защиты российских авиационных баз (их изначально прикрывает ПВО) а для каких-то иных целей.В интервью Fox News вице-президент Центра анализа европейской политики Питер Доран заявил: «Россия пытается создать над Сирией военный купол – купол, из-за которого Соединенным Штатам будет очень сложно применять авиацию в регионе. Это свидетельствует о том, что Россия предвосхищает следующий шаг в возможном военном ответе США после провала переговоров. Итак, Россия поднимает ставки и делает и без того весьма опасную ситуацию в Сирии еще опаснее». При этом он добавил: «Весьма вероятно. У ИГИЛ нет авиации. И когда мирные переговоры провалились, русские, очевидно, рассчитали, что США могут рассматривать военный вариант. Поэтому они разместили эту новейшую, передовую систему ПВО, просто чтобы продемонстрировать, что, если США попытаются прибегнуть к авиации, это может дорого им обойтись. Это попытка предотвратить возможное военное вмешательство ВВС США».В словах Дорана есть резон, т.к. С-300 и С-400, способны эффективно обнаруживать и поражать цели в радиусе 400 километров. А это означает, что определённое количество этих ЗРК способно закрыть небо практически над всей контролируемой сирийским правительством территорией Сирии.Похоже на то, что «купол» над Сирией это – часть российского комплексного плана, который Москва планирует реализовать в случае перехода США к своему т.н. плану «Б», о котором ранее предупреждали американцы.Впрочем, крайне сомнительно, что Вашингтон решится на какие-то крайние действия до прихода в Белый дом новой администрации. Обама уже умыл руки, и делать резких движений не будет. Поэтому для России сейчас главной тактической задачей является как можно скорейшее взятие Алеппо – главного на данный момент бастиона террористических банд на северо-западе Сирии. После этого добивать террористов и вести диалог с новой американской администрацией будет гораздо проще.источник
статью прочитали: 72 человек
|
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь