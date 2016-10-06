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опубликовано редакцией на Переводике 06.10.16 14:07
скаут: Sub-Zero;
 
 

Защитники дружбы против мирового терроризма

Главным направлением внешней политики России является обеспечение безопасности, как экономической, так и военной. В середине октября пройдут совместные военные учения России и Египта, направленные на борьбу с терроризмом. 
К сожалению, двусторонние отношения наших стран уже были омрачены отвратительной акцией террора, когда в октябре прошлого года был взорван пассажирский самолёт, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Учения проводятся для того, чтобы исключить даже малейшую вероятность повторения этих событий. 
В совместной учебной операции «Защитники дружбы 2016» будут задействованы более шести аэродромов и свыше 15 вертолетов и самолетов различного назначения, а также десять единиц боевой техники и более 500 военных от двух стран. 
У России есть успешный опыт в борьбе с международным и внутренним терроризмом, а значит, нашим военным есть чему научить египтян. Теперь, когда авиасообщение частично возобновлено, необходимо обеспечить и внутренние меры предосторожности в неспокойном регионе. Ведь только лишь повышения мер авиационной безопасности в аэропортах Египта недостаточно для полной уверенности в спокойствии местного населения и туристов (в том числе, российских).


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теги: Россия, Египет, Терроризм, Внешняя политика  
   
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  23.09.2016 21:28  
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