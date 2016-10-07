Головокружение от успехов.

Сегодня весь мир рукоплещет России. Даже самые отъявленные противники признают успехи Путинской внешней политики, рост влияния нашей страны. Практически всеми СМИ констатируется не просто возвращение России в группу ведущих государств мира, но решающая, определяющая роль её позиции в любых переговорах и конфликтах. Это пока ещё не лидерство, но как минимум паритет, возврат к двуполярному миру.



Где это видано, чтобы наиболее вероятный кандидат в президенты Соединённых Штатов публично признавался в симпатиях к Путину и России, демонстрировал готовность к установлению дружеских отношений, публично критиковал ошибки предыдущей власти, исходившей из идеи Pan - Americana ? Хотя после истории с утилизацией плутония и ультиматумом России эта риторика изменилась, но тем более есть все основания говорить о невероятных геополитических успехах России.



Если же следовать русскоязычной прессе, то возврат Крыма, перспективы примирения в Сирии и ожидаемый со дня на день развал Украины, казалось, свидетельствуют о полном и несомненном внешнеполитическом триумфе России. К сказанному следует добавить национализацию российской элиты, которая сегодня просто вынуждена либо присягать Кремлю, либо бежать из страны вместе со своими капиталами, чтобы не попасть в проскрипционные санкционные списки. В результате чего в стране достигнуто просто небывалое единение всех составляющих и доверие к действующей власти.





Из этой идиллической картинки просто напрашиваются выводы о решительной невозможности революции в России, её надежной защищенности от любых внешних и внутренних угроз. Разве что остается определиться с преемником Путина и империя будет практически бесконечно процветать и укрепляться.



Лично у меня все это вызывает только крайнюю настороженность и беспокойство. Как я неоднократно демонстрировал – как только замечаешь, что все вокруг думают абсолютно одинаково, это первейший признак того, что они как раз заблуждаются. Истина – удел немногих, и уж совсем никогда – подавляющего большинства.



Для примера приведем две исторические параллели. Первая – из совершенно недавнего исторического прошлого, чуть менее 100 лет назад. Задачи прекращения гражданской войны и построения советского, социалистического общества, в том числе и формирования новой элиты и методов управления страной, установления сношений с внешним миром – всё это почти зеркально перекликается с сегодняшними «вызовами».



Но как решались задачи во времена сталинских пятилеток? Во-первых, основной упор был сделан на внутренних делах, а не внешней политике. И не потому, что кольцо «антагонистических» стран было настолько враждебно, как утверждали классики марксизма-ленинизма. Ничуть. Это не мешало империалистам создавать концессии в пролетарской стране и выгодно торговать с ней.

Но потому, что принятие полновесной помощи запада на его условиях однозначно означало бы утрату суверенитета СССР, а этим жертвовать в этот период не собирались. Прекрасно понимая, что это лишь форма медленного самоубийства.

Сделав ставку на индустриализацию и коллективизацию, на построение мощного и развитого государства, тогдашнее руководство обезопасило и себя и страну. Венцом этого выбора стала не только Великая военная Победа, но и до сих пор непревзойденные успехи в мирном строительстве, в том числе – покорение космоса и ядерной энергетики. Обеспечивающие нам и сегодня билет в будущее.



Но и это ещё не всё. Невзирая на общеупотребительные байки насчет сталинского тоталитаризма именно человеческий фактор сыграл основную роль в становлении пролетарского государства. Явление, которое сегодня мы бы назвали лидерством, харизмой и умением привлекать людей. Именно наличие выдающихся лидеров позволило победить басмачей, которые были гораздо более опасны, чем современные рафинированные боевики ИГИЛ.

Басмачи основывались на местной среднеазиатской элите, вековых народных традициях и мусульманской религии. Как могли чужаки с маузерами и в кожанках поднять целый край против своих хозяев и полностью преобразить его? Только личной харизмой, примером и обаянием. Как красноармеец Сухов известном кинофильме.

После уничтожения басмачества харизматичные лидеры революции Ворошилов в Фрунзе совершили экспорт социалистической революции в Турцию, в благодарность чему до сих пор их бюсты стоят на главной площади Стамбула, а флаг Турции удивительно напоминает флаги СССР и Китая. Нет сомнения, что и китайская революция не обошлась без помощи малозаметных, но предельно эффективных советников СССР, жаль по этому поводу публикаций не встречалось.

Превосходство нового строя над старым доказывалось именно наличием сильных, идейных лидеров, наподобие Буденного или Чапаева, образа Павки Корчагина, готового не только к войне, но и к героическому мирному труду, строительству прекрасного будущего. И таких лидеров советская система продуцировала с избытком. В отличие от царской России, в которой инициативные и преданные люди всегда были скорее исключением, чем правилом.

Фамилий здесь очень много: Дзержинский, Киров, Молотов, Орджоникидзе, Берия и т.д.



Но есть и другой пример. Если советская власть взяла управление страной в предельно жестких условиях настоящей национальной катастрофы, то за 100 лет до этого Николай І получил в управление совершенно иную Россию.

После победы над Наполеоном, создания Священного союза европейских стран, стоящего на страже любых революций и беспорядков, Россия стала лидером в Европе, а следовательно, и мировым гегемоном. Французская революция, имевшая целью установления английского контроля в Европе привела к противоположным результатам, а именно к доминированию России, что уже не раз случалось в истории.

Что же было поставлено в основу политики России в этот исторический период и каковы её результаты?

В отличие от 20-40-х годов XX века, основным фактором успеха России в аналогичный период XIX века была внешняя политика при крайне консервативной и архаичной внутренней политике.

Активно участвуя в подавлении европейских революций и «призрака коммунизма», шагавшего по Европе, неоднократно спасая не одну европейскую монархию от неминуемого падения, заключая различные ситуативные союзы, стараясь «разделять и властвовать» над европейскими народами, в конченом итоге Россия получила всеобщую европейскую ненависть, статус европейского жандарма, отсталой и варварской страны. Т.е. произошло примерно то же самое, что сегодня происходит в США.

В конечном итоге, все народы, вплоть до вчерашних союзников, вроде Австрии и Пруссии, сплотились против России во время Крымской войны. И только храбрость русского солдата и природная трусость некогда союзнических монархов удержали их от объявления войны России.

Не менее показательна внутренняя политика России в этот период. Это время характеризуется вопиющей коррупцией, непрофессионализмом и крайним замедлением технологического развития. Противоборствуя революциям, цензура дошла чуть ли не до полного запрещения стоящей литературы. Само чтение книг признавалось неблагонадежным занятием, приветствовалось солдафонство и доносительство. (Атмосфера отлично передана в фильме «О бедном гусаре замолвите слово»). Негативные явления активно распространились в студенческой, научной и чиновничьей среде. Это было время «Молчалиных».

В результате из передовой европейской державы, разгромившей Наполеона и мывшей сапоги и купавших коней в Сене, Россия превратилась в технологически отставшую страну. Например, до самого конца крымской войны огнестрельное оружие по дальности стрельбы в несколько раз уступало оружию противника. Если же говорить об уровне и качестве снабжения, не говоря уже о подготовке русской армии, то коррупция была такой, что солдаты иногда просто голодали.

Не говоря уже об управленческих качествах руководящего состава, преобладании серости и безответственности. Уже в ходе самой обороны Севастополя выдвинулись исторические харизматичные личности, как это обычно и случалось в нашей истории.

Думаю, параллели с современной Россией очевидны. У нас есть прекрасный лидер, но поддержка его скорее ассоциируется с полулиберальным правительством Медведева-Дворковича и достаточно аморфной «Единой Россией». Вся народная поддержка которой основывается исключительно на личном авторитете Путина.

В отличие от Николаевской России есть неплохие успехи в военной сфере, но в целом экономическое и технологическое развитие современной России куда ближе именно к России XIX века, чем к бурным сталинским пятилеткам, кардинально преобразившим не только внешний облик страны, но и облик её интеллектуальной и управляющей элиты.

И именно облик сытой, наглой и достаточно безнравственной современной российской элиты и вызывает у меня серьезные сомнения в наших перспективах. Ибо рано или поздно макиавеллевские попытки «разделять и властвовать» над странами Запада кончатся самым обыкновенным образом: они обратятся против нас.

И геополитические неудачи добавятся к внутренней неопределенности, результатом чего непременно будет очередная катастрофа, новое «смутное» время.

Здесь нельзя не упомянуть и об опасности становления русского фашизма, по полной аналогии с гитлеровским реваншизмом, после крайнего национального унижения немцев после Веймарского перемирия. Примерно такие же чувства испытывают русские после развала СССР. И сегодня основной объединяющей идеей является идея «Русского мира», что и является очередной ловушкой наших врагов, идеальной формулой самоуничтожения русской православной цивилизации.

В нынешнее время головокружения от внешнеполитических успехов России следует помнить свою недавнюю историю. Основным фактором нашей силы есть единение нашего народа вокруг центральной космополитической идеи. Но не обманок вроде коммунизма/фашизма/либерализма, а чистого первоисточника социальной и всякой прочей справедливости, процветания и свободы. Это – Русская Православная Церковь, которая, стараниями Владимира Великого и вывела нашу страну в главные действующие лица мировой цивилизации.

Любой другой выбор – сначала интеллектуальная, а затем и физическая смерть. Нам нужен свой путь, а не бездумное копирование западных -измов. Иначе нас снова ждет разложение, как некогда царской и советской России, а сегодня - и нынешнего гегемона, не оказавшегося способным дать миру ничего, кроме порнографии, лжи и хамства. Что предложим миру мы?

статью прочитали: 10 человек