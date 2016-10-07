DAILY TIMES: Победить Путина Западу помогут мозги, а не мышцы

Это не случится в следующем году или даже через год, но это так же неизбежно, как свержение Никиты Хрущева в 1964 году или развал Советского Союза три десятилетия спустя, предсказывает обозреватель Daily Times Харлан Уллман.

Причина этому – невозможность вечно удерживать центробежные политические силы. Несмотря на путинскую популярность, здесь мы имеем дело с необратимыми экономическими и социальными силами, утверждает автор. Критической точки все это пока не достигло из-за того, что Путину искусно удается перехитрить Запад во внешней политике, что русским по душе. «Но Путин проживает время, которое взял взаймы, так же как это делали его предшественники в бывшем Советском Союзе».

В США считают, что СССР развалился потому, что Рональд Рейган вынудил его «потратиться в пух и прах», но это неправда, считает эксперт. Михаил Горбачев пришел к власти благодаря геронтократии в Кремле и нескольким «ходячим мертвецам»; при этом он понимал, что советскую политико-экономическую систему можно исправить только масштабными реформами, однако они-то СССР и погубили. Между тем Путин во власти уже почти два десятилетия, и, хотя «аннексия» Крыма обошлась дешево, происходящее в Сирии делает все более жизненным предсказание Барака Обамы о «болоте», в котором Россия увязнет, пишет Daily Times.

Замороженные конфликты не выгодны России в долгосрочной перспективе, ведь, хотя кратковременные цели – не дать Грузии и Украине вступить в НАТО – реализованы, длительный экономический ущерб станет для России разрушительным с политической точки зрения. «Путин определенно едет верхом на политическом тигре. Но у него нет ясного представления о способе, как слезть с этого опасного зверя».

Единственным спасением для Путина может оказаться неспособность Запада дать ему грамотный ответ, убежден Харлан Уллман. Кто бы ни стал следующим президентом США, он столкнется с представлением, что Россия – это враг. Пентагон, как сообщается, теперь готовится к «полномасштабной войне», а в условиях сирийского гуманитарного кризиса у Запада есть все основания не доверять циничной политике Москвы. Но США должны представить себе, что потребуется для победы в таком потенциально ядерном конфликте. Так что же делать?

Прежде всего, советует автор, нужно воспользоваться политической слабостью Путина. Если России угрожать, то население лишь теснее сплотится вокруг президента. Поэтому нужно, не давая поблажек, оставаться «умными, но не обидчивыми». Стратегия НАТО должна заключаться в обороне на локальном уровне. При этом США нужно снизить степень воинственности своей риторики: «Сколько угодно готовьтесь к “полномасштабной войне”, но не пользуйтесь пиаровской трубой для того, чтобы объявлять, что предпринимается». Наконец, нужен канал переговоров на уровне экспертов – таких, которые напрямую не связаны с правительствами, но которых из-за их опыта можно назвать честными брокерами. Ведь, заключает эксперт в статье Daily Times, «с Путиным справятся мозги, а не мышцы».

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