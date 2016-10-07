Россия поставила США на место: контроль над Дамаском потерян





Можно сказать, что Россия и США окончательно разошлись по обе стороны: только Россия продолжила свою миссию по борьбе против террористов, а США струсили и убежали, попутно обвиняя Путина в других грехах. Окончательно Штаты сделали свой выбор, когда объявили об окончании сотрудничества по сирийскому вопросу. Фактически, данное признание звучит как «мы не собираемся бороться против терроризма».

Все прекрасно уже слышали новость о том, что недавно из России в Сирии были доставлена система ЗРК С-300, отчего Вашингтон сразу же поджал хвост. Если «вчера» Джон Керри предлагал создать бесполетную зону для американских войск над Сирией, якобы для борьбы против террористов, то уже сегодня на брифинге Джон Кирби всем посетовал, о том, что это будет опасно для американских военных.

Интересно то, что если Россия в свою очередь согласовала бесполетную зону с правительством Сирии, то о США не шло и речи, так как они уже наделали делов, когда спустили ракету на 60 сирийских военных. После этого инцидента, Штаты сразу начали переводить стрелки на ситуацию с атакованным конвоем ООН, при этом обвинив Россию (а кого еще?). Но интересно, что дальнейшая борьба США против САР, так и была скрыта от посторонних глаз. Таким образом они просто скрывали свое истинное отношение к сирийскому конфликту, нагло ведя борьбу против Асада. Никакие террористы их никогда не интересовали.

Установленные С-300 на сирийской территории полностью меняет планы США по свержению Башара Асада. Отныне теперь Россия контролирует территорию Сирии, отчего США и бесятся, потому что потеряли возможность управлять Ближним Востоком. Правильно, пусть и дальше боятся.

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