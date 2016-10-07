Холодный реализм: как Путин на Ближнем Востоке Соединенные Штаты переиграл

Сейчас уже никто не станет спорить с тем, что Владимир Путин сумел выжать максимум из проблем, в которых оказалась Россия, и грамотно воспользоваться сложившимся положением. Перевод материала Commentary: Putin’s Middle East gamble is paying dividends, опубликованного на сайте Reuters, представляет Федеральное агентство новостей.

После того, как российские войска при поддержке сирийской армии освободили Алеппо в крупнейшем за всю войну сражении, всем стало отчетливо понятно, кто именно «правит балом» на Ближнем Востоке. Еще два года назад России вообще не было в регионе, не считая права пользования военной базой в Сирии. Сегодня российские бомбардировщики можно увидеть над сирийским, иранским и иракским воздушным пространством.

В прошлом году Путин вмешался в сирийский конфликт для защиты легитимного президента страны Башара Асада, которого уже давно не было бы в живых, если не помощь союзников. Также Путин наладил военные связи с Ираном и распространил свое влияние на весь Персидский залив — территорию, до которой у Москвы с окончания Второй мировой войны никак не доходили руки.

Не осталась в стороне и Турция, отношения с которой у Кремля в последнее время были чуть ли не враждебные. Причина, напомним, была в сбитом российском самолете. Тем не менее дипломатия, в итоге, взяла свое и в отношениях с Анкарой наступило потепление.

Президент Израиля Бенжамин Нетаньяху также получил свою долю аудиенции у российского президента — стороны недавно провели конструктивную рабочую встречу.

Как же так получается, что российскому президенту удается поддерживать дружественные отношения с конфликтующими друг с другом сторонами? Почему Россия оказалась эффективней США на Ближнем Востоке?

Путину удается легко лавировать между стоящими перед страной задачами и эффективно находить ресурсы для осуществления своих планов. Смена курса дается президенту России поразительно легко.

Начиная с Исламской революции в Иране в 1979 году, США распространили свое влияние в Персидском заливе при поддержке суннитских монархий — Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Эти страны, в свою очередь, очень сильно вложились в Штаты: купили их госдолг и потратили миллиарды долларов на американское вооружение.

Арабские страны также активно финансировали Вашингтон, покупая влияние в коридорах власти, финансируя всевозможные «научно-исследовательские центры» и специализированные фирмы по организации общественного мнения, втирающие американцам, насколько Штатам важны «друзья» на Ближнем Востоке. И несмотря на то, что американские интересы в регионе (да и в мире) зачастую идут вразрез с интересами Эр-Рияда, отношения между США и саудитами преподносятся как теплые. Эти страны уверены, что Вашингтон должен во всем разделять их позицию и прикрывать при любых конфликтах, в том числе вооруженных. При этом об интересах Вашингтона не говорит никто.



