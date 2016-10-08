Брюссель доигрался: члены Евросоюза закрывают границы и вводят погранконтроль

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Schengen OVER? EU officials FINALLY cave in to pressure and establish new «border force» («Конец Шенгенской зоны?»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом express.co.uk. 26 стран Европейского Союза из 28 приостановили право беспаспортного передвижения по ЕС, тем самым отказавшись от одного из ключевых принципов, на котором базировалась еврозона. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сравнил границы ЕС с «садом со сломанной изгородью» и призвал в кратчайшие сроки взять под контроль рубежи стран альянса. Коллега Борисова из Словакии Роберт Фико также уверен, что организация подобающего погранконтроля на всей территории ЕС «позволит спасти Шенгенскую зону от краха». Глава недавно созданной организации по охране европейских границ и береговому контролю Фабрис Леггери заявил, что отныне на решение локальных проблем будут выделяться собственные средства и погранотряды ведомства. Рассчитывать на подачки правительств других стран теперь не нужно.



В штат организации к концу десятилетия будет входить тысяча сотрудников, при этом ее бюджет будет составлять 282 миллиона фунтов. Это вдвое больше чем у ее предшественника, компании Frontex. Новый орган будет иметь право выписать до 1500 офицеров из любой страны ЕС. При этом все они будут находиться в штате организации под эгидой своей страны, но выполнять будут поручения Брюсселя.

Леггери уверен: «Произошедшие изменения — это большой шаг вперед, особенно в сравнении с тем, что было раньше. Еще год назад нам было нереально набрать необходимое количество людей, мы едва ли набирали половину».

Основными участниками программы стали Германия, Франция, Италия и Испания. Вошли туда и не подписывавшие Шенгенское соглашение страны: Норвегия, Швейцария и Исландия.





Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос призвал всех членов ЕС «думать и действовать по-европейски» в вопросах миграционной политики. Для большинства европейцев это прозвучало как призыв к закрытию границ и отказ от квот на мигрантов, навязанных Брюсселем. Жан-Клод Юнкер еще в сентябре 2015 года дал зеленый свет разработке новой пограничной системы, и его инициатива была приведена в исполнение в течение года — за рекордные сроки.

Новые правила пограничного контроля начнут действовать, в первую очередь, в самых «горячих» точках: на греческо-турецкой границе, через которую в Европу нелегально попал 2361 человек в период с января по август этого года. И несмотря на то, что в этом году на границе зафиксировано уменьшение потока мигрантов аж на 43% по сравнению с прошлым годом, ситуация остается далекой от идеала.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев постановило, что за прошлый календарный год в Европу въехало более миллиона мигрантов. При таком раскладе само существование ЕС ставится под большое сомнение.

Алексей Громов

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