Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Schengen OVER? EU officials FINALLY cave in to pressure and establish new «border force» («Конец Шенгенской зоны?»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом express.co.uk.

26 стран Европейского Союза из 28 приостановили право беспаспортного передвижения по ЕС, тем самым отказавшись от одного из ключевых принципов, на котором базировалась еврозона. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сравнил границы ЕС с «садом со сломанной изгородью» и призвал в кратчайшие сроки взять под контроль рубежи стран альянса. Коллега Борисова из Словакии Роберт Фико также уверен, что организация подобающего погранконтроля на всей территории ЕС «позволит спасти Шенгенскую зону от краха».

Глава недавно созданной организации по охране европейских границ и береговому контролю Фабрис Леггери заявил, что отныне на решение локальных проблем будут выделяться собственные средства и погранотряды ведомства. Рассчитывать на подачки правительств других стран теперь не нужно.