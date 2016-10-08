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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.16 15:27 скаут: Sub-Zero;

Ссылка на оригинал Русская служба BBC сочиняет небылицы о выборах в Крыму Выборы депутатов Государственной думы РФ VII созыва прошли, как считают многие, при довольно низкой явке в 47,8%. Впрочем, низкой она является лишь в сравнении с думскими выборами прошлых годов, когда показатель в 60% стабильно держался на протяжении нескольких парламентских сроков. На самом же деле, нынешняя явка – явление более чем нормальное, тем более что во многих европейских странах этот показатель и того ниже .

Тем удивительнее, что многие информационные ресурсы, за образец государственного устройства почитающие как раз западные страны, выражают свое якобы неподдельное удивление по поводу явки на выборах. Так, Русская служба BBC сегодня разродилась материалом , в котором попыталась в пух и прах разбить Крымские выборы. По мнению авторов материала, явка, продемонстрированная регионом, мала настолько, что заслуживает отдельной статьи.

Речь идет о 45% в Севастополе и 42% по Крыму в целом, что весьма солидно на фоне всей страны. Авторы материала, очевидно, ехидно потирая руки, отмечают, что во время прошедших в 2012 году выборов в Верховную Раду этот показатель составлял более 49%, а уж во время проведения референдума по присоединению к России и того больше – почти под 90%.

На первый взгляд, цифры самые что ни на есть красноречивые, вот только говорят они совсем не о том, на что намекают авторы BBC. Если проследить на примере того же Крыма, то на выборах 2006 года показатели явки составляли 63,12% и 54,34% для Севастополя и всего региона, соответственно. А уже в 2007 году эти же показатели упали до 57,66% и 52,21%, соответственно. Про выборы в Верховную Раду 2012 года мы уже написали. Более того, эту тенденцию отметили и на BBC, однако никакой закономерности из нее не выявили. Что ж, очень и очень зря.

Снижение заинтересованности людей в каких-либо выборных процессах – общемировая тенденция, и воспрепятствовать этому, увы, не могут ни информационная огласка, не первоклассные предвыборные кампании. Так, явка на президентских выборах в США в 2008 году составила 64,1 %, а уже в 2012 году она снизилась до 58,2%. Такая же ситуация имеет место и в Европе, и даже в России. Многие специалисты связывают это с растущей политической апатией среди населения, некоторые делают акцент на том, что люди попросту всем довольны в своей жизни.

Ровно по этой же причине особняком стоит и референдум о присоединении Крыма. Вряд ли стоит напоминать о том, в каком положении тогда находился регион – тут, уж простите, и на край света за бюллетенем пойдешь.

Впрочем, такие рассуждения оказались не под силу (хотя речь, скорее, идет о банальном желании) авторам из BBC, и они принялись строить теории на тему недовольства крымского населения российской политикой и бойкотом выборов жителями. И очень органично этот материал вписывается в серию новостей о том, как США и страны ЕС, в число которых пока еще входит Великобритания (BBC — британское издание), отказываются признавать результаты думских выборов в Крыму. По сути, мы имеем дело с очередной волной материалов, направленных на дестабилизацию обстановки на полуострове. Тем более что и время выбрано очень подходящее — момент единения граждан России на едином голосовании.

Источник: https://gazetaogazetah.ru/251.html статью прочитали: 68 человек Комментарии ﻿

