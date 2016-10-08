Белый дом в панике: почему США испугались замораживания ядерного сотрудничества с РФ

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи War peril looms as Obama/Clinton Russia «reset» policy in ruins (Испорченные отношения с Россией. Главная ошибка Штатов), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом AmericanThinker.

Вероятно, самой большой угрозой для Соединенных Штатов в настоящий момент является ядерная война с Россией. Четыре года назад на дебатах с Митом Ромни Барак Обама решительно отверг столь футуристичное развитие событий и заявил, что Россия не представляет угрозу для внешней политики Вашингтона.

Потом были потепление и «перезагрузка», с подтекстом.

С тех пор не осталось практически ничего. На днях Россия отказалась и дальше играть в «гонку разоружений», устав от перманентных двойных стандартов Запада.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония, объяснив свое решение «недружелюбным поведением» Штатов.

Соглашение, подписанное сторонами еще в 2000 году, предусматривало двусторонние действия по утилизации военного плутония и исключение его из всех военных программ. Все это преподносилось публике как «разоружение».

Страны продлили договор в 2010 году.

Сейчас, когда договора уже не существует, заботиться об исправлении ситуации слишком поздно — есть вещи куда важнее. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд предупредил конгресс о том, что создание бесполетной зоны и центра международной стратегии Хиллари Клинтон приведет к третьей мировой войне.

Отчитываясь на прошлой неделе перед комитетом сената по вооруженным силам Данфорд в буквальном смысле бил тревогу, говоря о том, что прекращение перемирия в Сирии и отсутствие взаимопонимания между Штатами и Россией приведет к масштабной военной конфронтации, в которой в настоящий момент США совсем не готовы.

Не удивительно, что это выступление военного специалиста проигнорировали все ведущие СМИ. Никому не хотелось транслировать слова профессионального военного, открыто заявившего, что действия Клинтон приведут страну к войне с Россией.

Если Сирия находится слишком далеко, то, как быть со странами Балтики?

Здесь все также единогласны в суждениях: текущее положение войск НАТО в Восточной Европе таково, что при желании Россия сможет беспрепятственно занять Латвию, Литву и Эстонию.

Научно-исследовательская корпорация РЭНД недавно вышла с очередным докладом, доказывающим что «сдерживание» России со стороны НАТО возможно только в случае значительного увеличения военного контингента в Восточной Европе, причем как наземного, так и воздушного.

По сути, исследование призывает Запад вернуться в 80-е, к доктрине воздушно-наземного сражения. Но даже без всяких исследований понятно, что несколько сотен тысяч солдат никак не повлияют на развитие событий при теоретической конфронтации между Россией и Западом. К слову, в настоящее время на территории Европы дислоцируются 30 тысяч солдат армии США.

Корпорация РЭНД постановила, что без значительного увеличения военного контингента на территории Европы, без танков, самолетов и пехоты Россия (подчеркиваем) при желании может занять страны Балтики за 60 часов.

Алексей Громов