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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.16 17:56
скаут: ZZToP;
 
 

Политика Украины приводит Запад в замешательство

Новости Украины постоянно напоминают о том, как она превратилась из самостоятельного государства в одну большую проблему для всего мирового сообщества. А для Запада и вовсе стала притчей во языцах. Незалежная для него как чемодан без ручек: выбросить  жалко, а нести тяжело, да и некуда. 
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Непосильная ноша в виде украинской проблемы тяжким грузом ляжет на плечи нового президента США. Властные элиты делят кормушку, до народа им нет дела, война на Украине всё ещё идёт, в стране царит хаос. И такой стремительный регресс удалось достичь всего за несколько лет, с момента захвата власти в стране. Это ещё один наглядный пример того, что государственные перевороты не приводят ни к чему хорошему.

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теги: Украина, Россия-Украина  
   
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