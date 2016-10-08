Политика Украины приводит Запад в замешательство

Новости Украины постоянно напоминают о том, как она превратилась из самостоятельного государства в одну большую проблему для всего мирового сообщества. А для Запада и вовсе стала притчей во языцах. Незалежная для него как чемодан без ручек: выбросить жалко, а нести тяжело, да и некуда.

Россия и Украина некогда поддерживающие дружеские отношения, теперь общаются очень натянуто. Сложно было ожидать другого, когда российское посольство в Киеве регулярно подвергается атакам радикалов, а русофобию ввели чуть ли не на законодательном уровне. И пока хохлота обрушивает свой гнев на памятники Ленину, на Украине стремительно растут преступность и коррупция. А вот количество журналистов, объективно оценивающих обстановку в стране, резко сокращается, путём их истребления.

Непосильная ноша в виде украинской проблемы тяжким грузом ляжет на плечи нового президента США. Властные элиты делят кормушку, до народа им нет дела, война на Украине всё ещё идёт, в стране царит хаос. И такой стремительный регресс удалось достичь всего за несколько лет, с момента захвата власти в стране. Это ещё один наглядный пример того, что государственные перевороты не приводят ни к чему хорошему.