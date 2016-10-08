Навальный – извращенец фактов с большой буквы





О том, что Алексей Навальный любит приукрасить и даже сфабриковать факты знает едва ли не каждый не понаслышке. Такую позицию себе выбрал Алеша – действовать любыми способами, чтобы быть популярным, а также дестабилизировать ситуацию в обществе. Для этого им был создан Фонд борьбы с коррупцией. Однако время показало, что никакой «войны» олигархам и тем, кто сидит в политике ради наживы, Навальный не объявил.

При этом бюджет Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в 2015 году вырос до сумасшедших размеров в 40 миллионов рублей. Весьма огромная сумма с учетом того, что все основные доказательства Навальный и ФБК распространяют в сети, а распространяемые «факты» даже сложно назвать косвенными уликами. Нет никакой доказательной базы! Обычный треп с экспрессивным оттенком в видеоблоге, вряд ли стоит считать раскрытием преступления.

К тому же, если раньше Алексей Навальный пытался выкручиваться из самой неудобной для него ситуации, когда от него требовали прямых доказательств, то теперь Алеша начал откровенно врать. Например, Навальный утверждает, что все средства, получаемые ФБК, поступают исключительно от частных лиц. Однако если проверить эту информацию, то можно заметить, что денежки в «корпорацию» Навального поступают прямиком из коммерческих и некоммерческих организаций. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Министерства юстиции РФ. Получается, что Алеша намеренно вводит людей в заблуждение.

В году Фонд борьбы с коррупцией и его «честный» начальник переключились на новый вид разоблачения. Если раньше Алексей Навальный пытался вывести на чистую воду практически одних политиков, то теперь под прицел попали и обычные бизнесмены. Очевидно, что «люди сверху» - те кто «спонсирует» Навального, решили немного разнообразить спецификацию проекта под управлением Навального.

Так что смело можно прийти к выводу, что Навальный – извращенец фактов с большой буквы. Иначе бы такое «важное дело» ему не доверили. Так что желаю всем быть бдительнее – эту пропагандистскую машину ничего не останавливает.

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