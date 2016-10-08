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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.16 20:44
скаут: JN13;
 
 

Что будет с ядерным щитом России, если о нем напишет "Медуза"

Межконтинентальные баллистические ракеты всегда вызывали накал страстей в политических кругах, СМИ и интернете. Многих интересует будущее стратегических ядерных сил России, так как они не без основания видят в этом гарантию государственного суверенитета нашей страны. Да, многие видят, а вот информационный сайт «Медуза» нет. Более того, он делает все, чтобы россияне засомневались в будущем ядерного щита России. Но давайте все по порядку.

Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования Р30 3М30 «Булава-30» (РСМ-56 для использования в международных договорах, SS-NX-30- по классификации НАТО), новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках. Двигатели первой и второй ступеней — твердотопливные, третья — жидкостная — для обеспечения необходимой скорости маневрирования на этапе разведения боевых блоков.
Ракета может нести 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте и курсу. Имеет маловысотный профиль полета.

Считается, что установка нового ракетного комплекса на лодки проекта 955 «Борей» и перевооружение лодок проекта 941 «Акула» восстановит изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Новая ракета не только остановит старение, но и выведет ударную мощь морского компонента на качественно новую ступень. Для обороноспособности Российской Федерации иметь Булаву стратегически важно. И все это не устраивает «нашу» «Медузу». 

И вот почему 

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