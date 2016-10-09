Почему Украина будет большой проблемой для США. Foreign Policy, США

Нового президента США на плите будет ждать множество нерешенных проблем, которые автор статьи, бывший заместитель советника по национальной безопасности США Марк Пфейфле сравнивает с кастрюлями. И среди них будет одна с надписью «Украина», которая рискует выкипеть.

«Проблемы страны — это горячий борщ из взяток, воровства, официальной коррупции и даже убийств — и все не так, как кажется на первый взгляд», — отмечает он.

По его словам, Украина исчезла из национального самосознания США, как и другие политические фиаско Вашингтона — такие, как Ливия, Сирия и «Исламское государство» (организация запрещена на территории России — ред.).

Как и многие другие западные аналитики, Пфейфле много рассуждает о «российской агрессии», обвиняя президента Барака Обаму и вице-президента Джо Байдена в слишком мягкой реакции на нее.

«Деликатная политика кнута и пряника, которой придерживался Барак Обама, не сработала, и давно кипящий украинский котел может перелиться через край в худший кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны», — утверждает он.

При этом, по его словам, самих украинцев коррупция внутри страны волнует гораздо больше «российской агрессии».

Украина остается клептократией, несмотря на не раз предпринимаемые за последние 25 лет попытки изменить положение вещей, отмечает он.

Ее политическую историю Пфейфле сравнивает с «конвоированием арестанта в режиме нон-стоп»: одного ее законно избранного лидера выгнали из страны в ходе восстания, другой подозревается в совершении убийства, третьего обвиняют в ослаблении политических институтов и утрате шансов на восстановление страны (фамилий автор не называет — ред.).

Он напоминает о документах из так называемого панамского архива, доказавших, что президент Петр Порошенко, пока его войска отступали на востоке страны, был занят регистрацией офшоров.

«Порошенко — богатейший лидер Европы, по данным Forbes, и несмотря на все его обещания «привить новые традиции», продав свои активы, он ничего так и не продал», — жалуется Пфейфле.

Как и его предшественник Виктор Янукович, Порошенко стер тонкую грань между политикой и бизнесом на Украине и нашел способ обогащаться, пока его страна переживает худший экономический и политический кризис со времен обретения независимости, подчеркивает он далее.

Но самым удручающим фактом, с точки зрения автора, является то, что даже те украинские активисты, журналисты и политики, которые считаются настоящими реформаторами, попадаются в итоге на чем-то аналогичном.

В качестве примера он приводит Сергея Лещенко — народного депутата и бывшего журналиста, о котором журнал The New Yorker делал большой материал. В статье он и двое его коллег описаны как новые лица Украины, которые решили пойти в политику, устав от коррупции во власти.

Однако через какое-то время Лещенко заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины: став депутатом, он приобрел квартиру в новостройке в центре Киева. Объяснить, откуда у него деньги на такую недвижимость, Лещенко так и не смог, отмечает аналитик.

«Новый президент США должен научиться различать настоящих реформаторов Украины и тех, кто превратил свои антикоррупционные крестовые походы в прибыльный бизнес. Новый президент должен уметь отличать реальные действия от пустых слов», — делает выводы Пфейфле.

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