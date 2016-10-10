У США нулевые шансы победить русских в Сирии – Патрик Бьюкенен

публицист и политик Патрик Бьюкенен, в прошлом руководитель отдела по связям с общественностью в администрации президента.

Автор напоминает, что пять лет назад президент Обама заявил, что Асад должен уйти, но сирийский президент проигнорировав его слова и продолжил сражаться, а конгресс США отказался давать разрешение на военные действия в Сирии.

“Когда Асад начал проигрывать войну, вмешался Путин, решивший спасти своего единственного арабского союзника, и быстро изменил ситуацию в пользу Асада, – подчеркивает Бьюкенен. – Теперь, имея в своем распоряжении 10 тысяч солдат — сирийцев, шиитских боевиков из Ирака, боевиков Хезболла, членов Корпуса стражей Исламской революции и наемников из Афганистана — готовых атаковать Алеппо, и пользуясь поддержкой со стороны российской авиации, Асад, возможно, находится в шаге от победы в самой кровавой и самой решающей битве в этой войне. Асад и его союзники намерены завершить эту войну, одержав победу”.

В публикации отмечается. что для изменения ситуации США должны перебросить в Сирию множество самолетов и американских военных, а также получить разрешение конгресса на войну в Сирии.

“Пришло время признать и принять реальность, – призывает Бьюкенен. – Хотя США и их турецкие, курдские и суннитские союзники вместе с асадовской коалицией, включающей в себя Россию, Хезболлу и иранцев, могут сокрушить ИГИЛ и “Аль-Каиду в Сирии”, мы не можем разбить коалицию Асада, не рискнув при этом развязать мировую войну. Конгресс никогда не даст своего разрешения на такую войну, и американский народ никогда на нее не согласится.

Сегодня у повстанцев, которых мы поддерживаем, нет никаких шансов разбить ИГИЛ и “Фронт ан-Нусра”, не говоря уже о том, чтобы свергнуть Башара Асада и выдворить из Сирии русских, Хезболлу, Иран и иракских шиитов. Пришло время положить конец убийствам, положить конец резне, остановить войну и выработать наиболее приемлемые условия мира. Потому что, если мы будем продолжать эту войну, несмотря на то, что шансы на победу равны нулю, это поставит под вопрос наши собственные нравственные принципы”.

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