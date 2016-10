ФБР добивает Хиллари Клинтон

Глава ФБР Джеймс Коми — человек подчеркнуто либеральных взглядов — без сомнения, лгал Конгрессу. Он также лгал американским гражданам и сделал всё, чтобы уберечь кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон от судебного разбирательства за очевидное нарушение законодательства. Консерваторы уже привыкли к министерству юстиции при Обаме как к еще одному «левому» органу. Среди известных фамилий там и Эрик Холдер, и Лоретта Линч, представляющие нашумевший орган. К делу присоединились несколько федеральных судей.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Брюса Уокера (Bruce Walker) «Последний шанс для ФБР, чтобы сохранить свою репутацию» (Only One Way for the FBI to Regain Its Lost Reputation), опубликованной 10 октября в AmericanThinker.

Факт использования Федерального бюро расследований как средства политического влияния и либеральной пропаганды уже само по себе является основанием для роспуска министерства юстиции США, считает автор статьи.

Вообще, роль ФБР в Соединенных Штатах сложно переоценить, и кто-то может сказать, что полное упразднение этого органа нецелесообразно с той точки зрения, что он выполняет правоохранительную функцию. Но на агентство в последнее время было найдено такое количество компромата, что игнорировать этот факт стало невозможным. Теперь уже официально доказано, что Клинтон находилась в сговоре с ФБР в ходе расследования дела о ее письмах.

Физические доказательства были уничтожены до того, как их собрались представить общественности. Жесткие диски компьютеров и серверы были очищены еще до расследования. При этом, при полном отсутствии оснований, подозреваемой был дарован иммунитет — по необъяснимым для всех причинам.