«Ракетчик» информационных войск «Радио Свобода»

Экспертов в блогах «Радио Свободы» ещё меньше, чем на главной странице сайта. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать, например, Владимира Бекиша — очередного блогера «Свободы», выдающего себя за «эксперта в сфере стратегической безопасности».



Тема, на которую решил расписаться «эксперт», сугубо военная. Статейка называется «Чтобы народу нравилось». В качестве вступления Владимир рассказал «случай из воинской жизни». Как-то раз советские ракетчики запускали ракету. Это были учения. Войска ПВО и ПРО должны были её отследить. Сама ракета якобы тут же (через десяток секунд, если верить Бекишу) рухнула, но советские зенитчики от чего-то продолжали докладывать. Иными словами, врать.





Выводы, к которым подводит читателя Бекиш, очевидны — якобы в СССР начальства боялись даже военные. Причем боялись настолько, что даже извращали данные стратегически важных докладов. Это если верить байке, которую рассказал Бекиш. Ведь он не привел никаких доказательств. Всё, что остается читателю — верить на слово.



Но ведь даже поверить сложно. Уже в следующем же абзаце Бекиш проводит нелепую аналогию, которая никак не вяжется с армейской байкой.



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