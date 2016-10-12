Поделив Курильские острова с Японией, Россия утрет нос США — западные СМИ

Длящийся десятилетиями спор из-за принадлежности четырех островов Курильского архипелага мешает России и Японии установить более тесные экономические связи и положить конец напряженности, оставшейся со времен Второй мировой войны. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Николаса Гвоздева и Мэтью Рожански (Nikolas Gvosdev and Matthew Rojansky) «Комментарий: сближение России и Японии. Имеет ли к этому отношение Трамп?» (Commentary: Russia and Japan are drawing closer. Is Trump helping?), опубликованной Reuters 6 октября. Для Японии проблема Курил — это незаконная российская оккупация островов. Россия же считает этот вопрос исчерпанным, потому что Япония начала агрессивную войну, а потом проиграла ее, и, следовательно, должна смириться с таким последствием, как утрата территории. На сегодняшний день с трудом можно представить российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ партнерами в окончательном решении этого вопроса. Однако есть шанс, что эти два брутальных лидера смогут решить вопрос так, как не смогли их более умеренные предшественники.



Россия сейчас находится под тяжестью провоцируемых США международных санкций, введенных в ответ на возвращение Москвой Крыма. С затянувшимся падением цен на сырьевые товары, в особенности нефть, Москва остро нуждается в инвестициях из Японии.

В свете усиления военных нападений Китая в Южно-Китайском море Япония, в свою очередь, уже не так уверена в безопасности, гарантируемой Вашингтоном. Токио также внимательно следит за подогреваемым известным республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом скептицизмом, с которым США относятся к отдаленным военным обязательствам.

В этих условиях и Россия, и Япония видят необходимость широких экономических и политических связей для установления стабильного баланса сил в Северо-Восточной Азии, где уже демонстрирует свою силу возвышающийся Китай и становится все более непредсказуемой Северная Корея.

На прошлой неделе Абэ заявил в парламенте: «Я разрешу территориальный вопрос, положу конец аномальной ситуации, когда за 71 год с окончания войны не было заключено мирного договора, и буду способствовать японо-российскому сотрудничеству в таких областях, как экономика и энергетика».

Японский лидер не делал бы таких смелых заявлений, если бы не видел признаков того, что его дипломатические отношения с Путиным вот-вот принесут плоды.

В прошлом месяце Путин также заявил о возможности заключения соглашения. «Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, — сказал Путин первого сентября. — Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей».

Во времена холодной войны Кремль считал Курилы важным объектом для Тихоокеанского флота в случае блокады со стороны США. Любые разговоры о территориальном и политическом урегулировании с Японией означали бы неприемлемые последствия для поддержания военного равновесия с США. В то же время японские лидеры не желали уступать Курилы, потому что потеряли много территорий в других областях.

Действия Путина в Украине, однако, уже достаточно укрепили его репутацию, так что он может позволить себе небольшие территориальные уступки в обмен на столь необходимые финансовые и политические выгоды.

Абэ обеспечил себе политическое право в стране по тому же принципу, разыграв жесткую националистическую карту в отношении Китая, Южной Кореи и других азиатских государств.

Как делить острова

Как может выглядеть такая сделка? Основной принцип понятен. Россия может польстить японскому достоинству, вернув стране два небольших островка без каких-либо обязательств.

Этот жест дал бы Абэ политическую передышку, необходимую для открытия официального диалога об оставшихся двух крупных островах. Там можно достичь определенной договоренности о разделении суверенитета. Россия могла бы передать Японии право формального владения и получить в обмен право бесплатного размещения военных баз на этих островах. Таким образом, Кремль мог бы сохранить военное присутствие как гарантию интересов национальной безопасности.

Другой вариант: Япония и Россия могли бы разделить территорию, взяв по одному большому острову.

Эти сценарии развития событий предполагают большую готовность к компромиссу со стороны России, чем многие ожидают. Но напомним, в 2010 году Россия и Норвегия положили конец тяжелому арктическому территориальному спору путем простого деления спорной территории на равные части. И это было в то время, когда Россия находилась под гораздо меньшим политическим и экономическим давлением, чем сегодня.

Если бы Москва достигла успеха по вопросу о Курильских островах, она могла бы также использовать это соглашение с Японией против проводимой США политики изоляции и санкций, в которой Япония оказалась невольным соучастником.

Открытие торговых и финансовых связей с Японией также может склонить чашу весов на сторону России для других сомневающихся союзников США, которые хотят получить доступ к обширному российскому рынку. Улучшение отношений с Японией также помогло бы Москве больше извлекать из своих развивающихся отношений с Китаем, который использует относительную изоляцию России для заключения весьма выгодных долгосрочных сделок по газопроводам и региональной интеграции.

Так же, как и после достижения договоренности с Норвегией в 2010 году, Россия могла бы утверждать, что она продемонстрировала лучший способ решения территориальных споров, чем принудительные меры Запада, в том числе санкции.

Путин настаивает, что воссоединение Крыма с Россией было мирным — не было ни одного выстрела — и что присоединение было ратифицировано демократическим референдумом. Даже сам факт изменения линии границы между Россией и Японией мог бы слегка укрепить аргумент России, что изменения необходимы, чтобы вернуть де-факто границы после распада Советского Союза в 1991 году в соответствие с реальным распределением населения, инфраструктуры и ресурсов.

Эти доводы могли бы дать Путину внутриполитический стимул, необходимый для заключения соглашения, которое открыло бы путь для внешней торговли и иностранных инвестиций, и положило бы конец международной изоляции России.

Алексей Громов

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