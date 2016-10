Поделив Курильские острова с Японией, Россия утрет нос США — западные СМИ

Длящийся десятилетиями спор из-за принадлежности четырех островов Курильского архипелага мешает России и Японии установить более тесные экономические связи и положить конец напряженности, оставшейся со времен Второй мировой войны.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Николаса Гвоздева и Мэтью Рожански (Nikolas Gvosdev and Matthew Rojansky) «Комментарий: сближение России и Японии. Имеет ли к этому отношение Трамп?» (Commentary: Russia and Japan are drawing closer. Is Trump helping?), опубликованной Reuters 6 октября.

Для Японии проблема Курил — это незаконная российская оккупация островов. Россия же считает этот вопрос исчерпанным, потому что Япония начала агрессивную войну, а потом проиграла ее, и, следовательно, должна смириться с таким последствием, как утрата территории.

На сегодняшний день с трудом можно представить российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ партнерами в окончательном решении этого вопроса. Однако есть шанс, что эти два брутальных лидера смогут решить вопрос так, как не смогли их более умеренные предшественники.