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опубликовано редакцией на Переводике 12.10.16 16:23 скаут: ZZToP;

Ссылка на оригинал Минутка мании преследования на телеканале «Дождь» Телеканал «Дождь» с самого своего появления транслировал «Скандалы. Интриги. Расследования» и немного спонсорской рекламы. К несчастью, несмотря на принятый Государственной Думой закон о запрете рекламы на платных телеканалах, работники телеканала по сей день продолжают внедрять в массы свои самые невообразимые фантазии.







Правда, чем больше информационной требухи в своих расследованиях они сыплют на головы своих читателей, тем чаще встает вопрос об адекватности команды информационного ресурса. Но и тех, кто готов ежегодно выкладывать по 5 тысяч рублей, чтобы послушать «чистую» ложь, тоже нельзя назвать нормально мыслящими людьми.



Убедиться в этом можно и просмотрев один из последних видео-репортажей, появившихся на сайте под названием «Новые «невыездные»: кто оказался под особым контролем ФСБ». Отличный пример мании преследования у работников «Дождя» .







Оказалось, что в последнее время в «редакцию» телеканала поступила «гора» жалоб от несколько политологов, правозащитников и активистов. Все они в один голос утверждают, что из-за своих политических взглядов, вероисповедания, несанкционированного просмотра откровенных видео-роликов на порно-сайтах и еще бог весть чего, оказались под надзором ФСБ. Даже больше: федеральная служба безопасности объявила «охоту» на кучку малозначимых и практически неизвестных никому людей.







Как же «жертвы» узнали об открывшейся на них охоте? Как вычислили, что это именно ФСБ? Все довольно просто. Несколько таких граждан хотели вылететь заграницу, но подверглись тяжелой и совершенно бесчеловечной получасовой проверке на пункте пограничного контроля.



Сотрудники пограничной службы нещадно перелистывали одну за другой страницы документов, удостоверяющих их личность, сканировали несчастный паспорт даже в самых труднодоступных местах. И все это проводилось якобы с подачи ФСБ в рамках никому неизвестной (кроме, разумеется, репортера телеканала «Дождь» Владимира Роменского) системы «Сторожевой контроль».







Владимир Роменский возмущенно замечает, что все, «оказавшиеся под контролем ФСБ», проходили пограничный контроль не менее получаса. И это при том, что «по закону, проверка граждан при пересечении границы не должна занимать больше 3 минут». Это следует из нормативных документов ФСБ. Но из этих «нормативных документов» следует, что не более трех минут занимает лишь проверка документов. Временных рамок для пересечение границы ФСБ оговаривалось.



Также, сотрудник пограничного контроля может задержать любого гражданина, в случае если тот или же предоставленный документ, не внушает ему доверия. Сколько должна занимать «более тщательная проверка», чтобы сотрудник контроля мог убедиться в подлинности паспорта и достоверности личности, опять же, ни в каких «нормативных документах» не прописано.







Все почитатели «минуток преследования» на «Дожде» , как и сам телеканал, абсолютно уверены в том, что всем, и в особенности сотрудникам Федеральной службы безопасности, есть какое-то дело до того, что транслирует «Дождь» своим верным телезрителям за 5 тысяч рублей в год.







Журналисты «Дождя» не понимают, что серьезное отношение к этому СМИ может быть только в том случае, если на нем будут транслироваться и публиковаться аргументированные и доказанные факты, а не мнительные гипотезы.

Источник: https://gazetaogazetah.ru/335.html

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Телеканалс самого своего появления транслировал «Скандалы. Интриги. Расследования» и