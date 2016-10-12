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опубликовано редакцией на Переводике 12.10.16 18:46
скаут: ZZToP;
 
 

Президент РФ назвал виновных в обстреле гумконвоя в Алеппо

Президент РФ  открыто заявил о том, что все обвинения США в адрес нашей страны – это инсинуация. Очевидно, что обстрел гумконвоя – дело рук террористов, так почему же американское правительство обвиняет в этом Россию? Давайте разберёмся.

 

1. Дискредитация РФ в Сирии, как часть, антироссийской кампании, которую ведут штаты. Именно к ней относятся байки о российской агрессии и обвинения во всех происшествиях от хакерских атак до урагана Мэтью.

2. Политика Путина направлена на борьбу с террористами. А именно их всеми правдами и неправдами пытается спасти американское правительство.

США постоянно извиняются за косяки своих ВВС, которые бомбят школы и госпитали, а тут ещё и бестолковые боевики нанесли удары по гуманитарному конвою! Конечно, он в спешке ищут на кого свалить вину за очередной фейл. В качестве оправдания Пентагон даже отрицает присутствие беспилотника коалиции в зоне, где произошло происшествие. А если фактов нет, значит это кому-то выгодно. В данном случае это США. Ведь, если выяснится, что удары нанесли их питомцы, то будет ещё сложнее продолжать убеждать весь мир в том, что они абсолютно адекватные и безобидные, просто головы иногда людям отрезают. 

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теги: Владимир Путин, Россия, США, Ближний Восток, Сирия  
   
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