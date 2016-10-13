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опубликовано редакцией на Переводике 13.10.16 18:26 скаут: Gisha;

Ссылка на оригинал «Эхо» — площадка для бездарных русофобов Обозреватель «Эха» Матвей Ганапольский изрыгнул потоки желчи в связи с одобрением Советом Федерации соглашения о размещении авиационной группы Вооружённых Сил России в Сирии.







Автор уверяет, что у 170 человек никогда не может быть единодушия мнений. Однако мне известен пример гораздо более масштабного единодушия, ведь санкции против России поддержали: страны ЕС, Норвегия, Швейцария, Молдавия, Грузия, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада и, конечно, США с Украиной. Разве могут все эти страны иметь одну точку зрения?! Оказывается, могут.



Если же вернуться к вопросу военной базы в Сирии, то здесь выгоды для России гораздо более очевидны, чем выгоды Европы от санкций. База Хмеймим — необходимый форпост для борьбы с международным терроризмом, который представляет угрозу всему мировому сообществу, а не только России.





Ганапольский же однозначно трактует данный факт, как акт российской агрессии. Уж не террористам ли сочувствует автор?!



Авторские аргументы против российской базы вызывают, как минимум недоумение.







Во-первых, стоило бы ознакомиться с картой расположения баз НАТО вокруг Сирии. Базы НАТО есть в Турции, Израиле, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Афганистане. Иными словами, яблоку негде упасть, Сирия уже окружена базами НАТО.



Во-вторых, автор явно спутал Россию с террористами ИГИЛ, ведь ВКС России как раз борются с боевиками, организовавшими наркотрафик и контрабанду культурных ценностей в Сирии.



Далее автор рисует свой несбыточный прогноз. Дескать, сирийцы свергнут Асада и выгонят российскую авиагруппу, после чего Россию будет судить гаагский трибунал за военные преступления в Сирии.





Здесь и комментировать нечего, Ганапольский выдаёт желаемое за действительное. Все три тезиса несбыточные мечтания отпетого русофоба. Показательно, что они не подкреплены хоть какими-то аргументами.



«Эхо Москвы» и Матвей Ганапольский вводят читателей в заблуждение. Матвей давно живёт и работает на Украине и, по всей видимости, связывает своё будущее с этой страной. Тем не менее, его печатают в российском издании без упоминания инопресса, а сам автор употребляет фразу «наши члены Совета Федерации». При этом статья автора изобилует непрофессионализмом и влажными мечтами русофоба. Выходит, что «Эхо» — это площадка для дилетантов, ненавидящих Россию.

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