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опубликовано редакцией на Переводике 14.10.16 17:32
скаут: hijkosl;
 
 

«Эхо Москвы» судит о стране по белоснежной улыбке

И когда писателями стали те, кто не может провести простейшую аналитическую работу? Хотя, с другой стороны, что мы хотим от предпринимателя Дмитрия Зотикова, на мгновение почувствовавшего себя мастером пера. Автор статьи «Беззубая Россия», которую разместил портал «Эхо Москвы», похоже, даже не пытался разузнать подробности о возможных альтернативах платной стоматологии в России. Автор опрометью кинулся жечь глаголом сердца людей и клеймить российскую стоматологию


Конечно, главной альтернативой является получение бесплатного лечения полости рта в рамках обязательного медицинского страхования. Вы можете ее получить по полису ОМС в местной стоматологической клинике.


Качество лечения ничуть не уступает платному, различие заключается лишь в том, что в платной клинике вы не сидите в очереди, за что и платите в разы больше.


Еще одной альтернативой является разумный подход к выбору платной клиники, если вы все же решили лечиться за свои кровные. Существует ряд факторов, прямо влияющий на ценообразование лечения. Можно выделить самые главные из них:


• Стоимость эксплуатации клиники

• Амортизация оборудования

• Стоимость материалов и расходников

• Зарплата персонала

• Зарплата врача

• Аппетиты хозяина клиники


Исходя из этого, стоимость лечения может отличаться в разы даже в двух соседствующих учреждениях. Поэтому, провести анализ цен на лечение будет вполне логичным действием. Похоже, колумнисты «Эха Москвы» лечатся только в элитных стоматологических клиниках? Если к вам должны прийти 10 гостей, а у вас только 8 комплектов вилок для омаров, то остается только позавидовать вашим проблемам…


А кто-нибудь интересовался, сколько стоит вылечить тот же кариес в Соединенных Штатах?


Вы только вдумайтесь — средняя цена на пломбы в США — от 100 до 500 долларов в зависимости от города и конкуренции! Повторюсь, средняя…Бывали случаи, когда врачи выставляли счета и на две, и на три тысячи долларов… И не забывайте, что вам необходимо платить зубную страховку в размере 40 долларов в месяц (как минимум).


Исходя из вышеуказанного, становится очевидно, что мнение колумниста портала «Эхо Москвы» напрочь лишено смысла и здравой логики, поскольку написанное предпринимателем в блоге интернет-газеты не имеет ничего общего с действительностью. Вопрос зачем автор так поступил остаётся открытым. То ли по скудоумию своему, то ли просто поленился изучить проблему, а графоманский зуд свербел так что аж челюсти сводило. Или автор отстаивает интересы какой то определённой клиники? Но почему в таком случае нет пометки что текст опубликован на правах рекламы? В любом случае очередной материал на ресурсе «Эхо Москвы» признан нами недостоверным, а оттого плюс изданию в копилку недоверия.


А вы друзья не болейте и регулярно проводите профилактику всей полости рта.

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теги: СМИ  
   
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