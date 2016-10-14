Надрывный «Голос Америки» опять забыл озвучить факты

В течение последних двух лет одной из самых актуальных тем для СМИ различного масштаба была война в Украине. Всё информационное пространство интернета заполнено различного рода сенсациями, догадками, расследованиями и провокациями, и уже совсем не представляется возможным определить, где скрывается правда, а где маячит наглая ложь.





Довольно примечательно, что общественность, являющаяся основным пользователем подобного материала, как правило, разделяется на два совершенно противоположных лагеря. В стане одного бытует мнение о Российской Федерации как об агрессоре, который несет полную ответственность за происходящие беспорядки в зоне АТО, а в другом – всецело поддерживают точку зрения о сугубо внутреннем конфликте между жителями Украины.





И если антироссийские тезисы подкрепляются лишь умозаключениями отдельных «экспертов», чьи регалии вполне оспоримы и не являются притчей во языцех для большинства адекватно оценивающий информационный поток людей, то конкретика государственных СМИ России всецело базируется на прямолинейной выжимке из чётко обоснованных фактов, с чем может поспорить лишь исключительный профан.





Вполне естественно, что главный геополитический козырь против Российской Федерации в лице Украины тотально используется США и ЕС, а та риторика, которая ведется прямиком из Киева являет собой ничто иное как отработку западных методичек в условиях информационной войны против Москвы.





Поэтому увидеть на портале под названием «Голос Америки» статью «Слова Путина подтверждают роль России в разжигании сепаратизма на Донбассе» является не исключением из правил, а его подтверждением. Некто Валерий Ковалевский в своём «эпосе» пытается проанализировать выступление Владимира Владимировича Путина на московском форуме «Россия зовет» 12 октября 2012 года и уличить его в том, что Российская Федерация является одной из сторон конфликта на востоке Украины.





«Когда мы вынуждены, я хочу подчеркнуть, вынуждены были защищать русскоязычное население Донбасса, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введения санкций», — отметил российский президент. Для автора статьи вполне резонное заявление в одночасье стало «последним откровением Путина», в котором якобы прослеживается признание главы государства в участии российских войск в боевых действиях на Украине.





Любой здравомыслящий человек поймет эти слова в нужном контексте, и не будет вырывать два предложения из общей концепции выступления. Фраза «защищать русскоязычное население Донбасса» не значит военное вмешательство в конфликт на территории другого государства. Это означает всецелую и посильную помощь беженцам, снабжение оставшихся в горячей точке мирных людей провизией, медикаментами и строительным материалом, попытки урегулирования сложившейся ситуации посредством диалога с киевскими властями.





После небольшого отступление от тематики статьи Валерий Ковалевский приводит в пример слова трёх «жирных» западных политологов: высокопоставленного представителя Госдепартамента США и бывшего посла в Украине Стивена Пайфера, экс-президента «Радио Свобода / Свободная Европа» Джеффри Гедмина и бывшего сотрудника ЦРУ и Госдепартамента США Пола Гобла.





Все трое в унисон поспешили отметить стремление Владимира Путина «ослабить и разделить Европу», «выбить остальных из равновесия» и «поддержать «сепаратистов». Подобная риторика вполне достойна отставных, некогда занимавших солидные посты джентльменов, которым наскучила обыденная жизнь и хочется получить свою долю популярности хотя бы на старости лет.





Пускай популистскими заявлениями без доказательств, но всё же привлечь аудиторию к «проблематике агрессии России», в которую, по большому счету, никто уже не верит.





Получается, что в русском сегменте интернета подобные статьи не то чтобы пользуются спросом, но, по крайней мере, пишутся, а значит, ориентированы непосредственно на жителей Российской Федерации. Вопрос заключается в следующем: неужели автор статьи Валерий Ковальский и редактура портала «Голос Америки» всерьёз рассчитывает на широкий резонанс данного «эпоса»? Он был бы куда более интересен, если бы содержал в себе конкретику и факты, а не догадки малоизвестного автора и кучки бесполезных политтехнологов из-за рубежа. Назвать статью Ковальского провальной – не сказать ничего. Журналистика являет собой очень тонкую материю и не может основываться лишь на притянутых за уши мнениях. Нужны доказательства. А их, как становится понятно невооруженным взглядом, у «Голоса Америки» попусту нет.

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