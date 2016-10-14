A no-fly zone for Aleppo risks a war that could engulf us all

Такая гуманитарная тактика работала в Ираке в 1991, но теперь, когда Россия действует активно в воздушном пространстве над Сирией, попытки патрулировать ее воздушное пространство (западной коалицией, перев.) привели бы к риску губительной конфронтации.

‘Почему большинство жителей до сих пор не оставили Алеппо в условиях интенсивных бомбардировок со стороны России: не потому ли, что джихадисты препятствуют этому?’ Мятежники в Алеппо, август 2016. Фотография: Imageslive/REX/Shutterstock









От переводчика

Статья сопровождалась 136 комментариями читателей Гардиан. Статья была открыта для комментариев всего два дня. Полагаю, это потому, что основная мысль комментаторов расходилась с общепринятой линией западных СМИ по отношению к событиям в Сирии и роли в них России, а также реального лица оппозиции Асаду. Мною выбраны несколько, из получивших наибольшее одобрение других читателей.

Примечание: Из двух чисел в начале комментария (под заголовком) первое число показывает число ‘лайков’

comments (136)

g odowneasy

13h ago

· 216 217

Спасибо Джонатану за разумную сбалансированную точку зрения посреди усиливающейся опасной риторики со стороны наших так называемых лидеров.

squarepeg2016

23h ago

212 213

Хорошая статья. Нам нужно выслушивать людей со здравым смыслом, в большей степени, чем наивные, но потенциально опасные изречения людей, подобных Джонсону (Борис Джонсон – всегда непричесанный глава внешнеполитического ведомства UK в правительстве Терезы Мэй, перев.). Нравится он вам или отвратилен (Асад, перев.), я боюсь подумать, что могло бы случиться в вакууме, в случае поражения Асада.

cherryredguitar

23h ago

192 193

Хорошо сказано. Асад – это наименее худший вариант.

skeptical15 cherryredguitar

23h ago

123 124

Оказывается, Садам был бы наименее худшим вариантом. Вероятно, с таким же успехом дело повернется, как с Каддафи.

machel

23h ago

109 110

Бывший глава Ми6 (разведка Британии) высказывается более сжато

https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/12/world-faces-cold-war-era-threat-levels-former-mi6-chief-sir-john-sawers

Сауэрс отвергает требования бесполетной зоны, чтобы помешать сирийским вертолетам и российским самолетам бомбить Алеппо, говоря, что это сработало бы три или четыре года назад, но было бы не реалистично сегодня.

“Вы не можете иметь силы НАТО или американские силы, оперирующие на одном театре с российскими, без риска прямого столкновения между теми и другими”, - говорит он.

И, все-таки, Клинтон все еще защищает бесполетные зоны: “Вот я, когда я была госсекретарем, и защищаю сегодня бесполетные зоны и зоны безопасности” (с президентских дебатов 09/10/2016)

И через три месяца этот человек станет президентом США и главнокомандующим вооруженными силами. Нам следовало бы обеспокоиться.

BocRodgers

24h ago

138 139

Бесполетная зона над Алеппо чревата войной, которая захватит нас всех



Бесполетная зона стала бы объявлением войны, которая привела бы к ядерному столкновению. Не делайте ошибки – это очень серьезно. Не то, что вы узнали бы от наших тенденциозных СМИ.

Tim2006 BocRodgers

24h ago

14 15

Точно то же самое мы слышим от российского ТВ.

nonsensefactory

24h ago

121 122

Спасибо за важную статью – и вот очень реалистичный сценарий того, как может все очень неверно обернуться:

1) Хилари Клинтон (предполагаемый победитель на выборах) приказывает установить бесполетную зону над Алеппо в Сирии при поддержке Франции и Британии после санкционирования поставки ракет земля-воздух силам аль-Каеды в Сирии.

2) Сбиваются несколько российских самолетов, и в ответ Россия угрожает возмездием всем американским силам, летающим над Сирией и северным Ираком.

3) США в ответ на угрозы России, готовит удары крылатыми ракетами по сирийским военно-воздушным базам и правительственным центрам с военных кораблей в Средиземном море и Персидском заливе. Российские и американские боевые самолеты начинают наводить радары друг на друга.

4) Российские и американские корабли в Средиземном море вступают в прямой конфликт; некоторые корабли уничтожены, сотни российских и американских моряков убиты, и военное напряжение достигает максимального уровня по всему земному шару, по мере того как воздушная война бушует над Сирией.

5) Ядерные ракеты на российских и американских подлодках приводятся в состояние повышенной боеготовности; запускаются протоколы ядерного возмездия; время ответа для ядерного пуска с подлодки всего 10 минут. При таких условиях операторы имеют всего несколько минут, чтобы ответить на предупреждение о запуске.

6) Одновременно Россия запускает атаки на все ракетные площадки и военные базы в Восточной Европе, пока США уничтожают военные базы в Крыму и в Сирии. Потом кто-то замечает точку на радаре; запускается ядерная ракета, и главный российский или американский город испаряется при атомном взрыве. Ядерное возмездие следует за ядерным возмездием буквально в минуты, и цивилизация, как мы это знаем, летит в тар-тара-ры от ядерных взрывов.

Стоит побалансировать на грани войны, и все, что требуется для того, чтобы такое осуществилось, это несколько несчастных случаев. Напряженность следует сводить на нет; этот политический раж очень, очень опасен.

Tim2006 nonsensefactory

24h ago

· 24 25

Какой нереалистичный сценарий.

skeptical15 nonsensefactory

23h ago

12 13

1) Никогда не случится

LiuPing skeptical15

23h ago

107 108

Не-е-ааааааа! Добрая старая Америка никогда не сбросит ядерную бомбу на город с невинными гражданами.

Ia53yoty

24h ago

46 47

Свободная сирийская армия (ССА) использует аль-Нусру как свою сильную руку и была бы вынуждена вступить в переговоры, если их разделить друг от друга. Так что русские бьют в точку, по моему мнению.

ComeOnYouBaggies

1d ago

15 16

Вовлеченность России определенно означает нежизненность идеи бесполетной зоны. Лучше создать зону безопасности вблизи турецкой границы и обеспечить безопасность гражданского населения.

Ermintrude79 ComeOnYouBaggies

1d ago

9 10

Это, пожалуй, один из более реалистичных вариантов на рассмотрении. Бесполетная зона могла бы быть обеспечена натовскими ракетами ПВО на территории Турции. Больше антироссийских санкций, и почти наверняка удержание России в рецессии вынудит Путина и его дружков задуматься о своих военных преступлениях.

TechnicalEphemera

1d ago

15 16

Никто из серьезных личностей не предлагает бесполетную зону. Американцы дали ясно понять, что это не выбор.

Перемирие провалилось потому, что Россия решила его игнорировать (после того, как намеренно разбомбила конвой ООН с помощью. Делать вид, что дело было иначе - просто бред собачий.

nonsensefactory TechnicalEphemera

1d ago

78 79

Перемирие провалилось потому:

1) Боевики Аль-Каеда в восточном Алеппо его проигнорировали (если не считать, что они использовали его как прикрытие для пополнения запасов).

2) США, Британия и австралийские силы таинственно атаковали сирийские правительственные войска в восточной Сирии, которые были заняты в борьбе с Игил.

3) Все еще неизвестная группировка уничтожила конвой ООН с помощью, направлявшийся в Алеппо, и, как сказали в ООН, виновники остаются неизвестными и требуется продолжение расследования.

Более того, Хилари Клинтон действительно потребовала создания бесполетной зоны на президентских дебатах, но вы, вероятно, не считаете ее «серьезной личностью»?

jamesoverseas TechnicalEphemera

1d ago

36 37

Перемирие провалилось потому, что Россия решила его игнорировать (после того, как намеренно разбомбила конвой ООН с помощью. Делать вид, что дело было иначе - просто бред собачий.

Вы не можете не обращать на это внимания. Это было подтверждено, когда коалиция бомбила сирийскую армию. Однако его (перемирия, перев.) уже не было к тому моменту, когда русские жаловались, что, несмотря на тот факт, что они заставили сирийские части отойти от Дороги Кастелло а) мятежники стреляли в российских морпехов, посланных создать демилитаризованную зону – и таким образом подразумевалось не допустить гуманитарный груз в восточный Алеппо и б) ни одна из поддерживаемых США групп боевиков не сделала попытки (или даже намека), что она намерена отмежеваться от аль-Нусры (которую, как всякий знает, мы все хотим бомбить).

ThomasPaine3 TechnicalEphemera

1d ago

67 68

Я думаю, что вы узнаете, что США предприняли двух-часовую серию “случайных” бомбардировок позиций сирийской армии, убившую 62 сирийских солдат. Вот что сорвало перемирие.

lochinverboy

1d ago

110 111

Наконец, статья, наполненная здравым смыслом. США бомбят Мосул (в Ираке, перев.). Они вот-вот усилят эти бомбардировки. Коалиция бомбила Багдад, Бенгази (Ливия, перев.) и т.д. И тогда никакого возмущения в СМИ, несмотря на гораздо большую цифру погибших среди гражданского населения. США с дьявольским упорством хотят смены режима. Они представляют самую мощную военную силу на планете и бомбят Сирию вот уже 6 лет. Мы знаем, где скрывается Игил. В городах и деревнях. Только глупец мог бы вообразить, что обойдется без жертв среди населения и разрушений. Это должно объяснить молчание СМИ в этом процессе. Не сообщать об этом. Не констатировать сопутствующие разрушения. И бедный сирийский народ видит, как его страну стирают в порошок.

Laserlurk

2d ago

28 29

У русских монополия в использовании авиации над городом …

У русских монополия над небом над всем сирийским воздушным пространством. Остальные летают там только благодаря доброй воле России. Если это понять, значит понятно и то, что достижение бесполетной зоны и тому подобные доктрины – это всегда будет первым и последним прибежищем людей, лишенных воображения.

TrueBrit1066

2d ago

167 168

Осаду Алеппо можно было бы закончить капитуляцией поддерживаемых извне мятежников, которые пытаются сбросить законное правительство страны. ООН гарантировала бы для них безопасный выход. Для меня это звучит как подходящее предложение.

Однако вчера на Радио 4 был член парламент от тори, который сказал, что стоило бы сбить российский самолет, чтобы западные правительства ввели бесполетную зону над Сирией.

Для меня это звучит совершенно безумно. Сирия – суверенная страна. Русские там по приглашению законного сирийского правительства, чтобы помочь подавить поддерживаемый Западом мятеж с целью свержения законного правительства страны и замены его кучкой ставленников аль-Каеды. Мир уже увидел, что случилось в Ираке и Ливии, когда мятежники с поддержкой извне сбросили законные правительства в этих странах. Результат был совершенно катастрофическим для этих стран и имел также серьезные последствия для Запада.

На фоне всего вышеизложенного некий умник предлагает сбивать российские самолеты в небе над Сирией - страной, куда ни Британию, ни США, никакие другие правительства, которые вознамерились сбивать русские самолеты с риском развязать 3-ю мировую войну, законное правительство Сирии не приглашало и не желало видеть.

С этим невозможно мириться!

SuSucat

2d ago

109 110

Всего лучше было бы позволить Асаду и русским как можно быстрее закончить работу. В конечном счете это обошлось бы меньшим кровопролитием, чем позволить процессу затянуться.

MilkPlusBeef SuSucat

2d ago

15 16

Сирийские войска замучат и уничтожат значительную часть от меньшинства населения, не погибшего под российскими бомбами.

Gtardkgb MilkPlusBeef

2d ago

82 83

А аль-Нусра уложит их аккуратно в постельки и станет рассказывать им сказки.

Trudi Goater

2d ago

85 86

Наконец-то, приличная и уравновешенная статья. Пожалуйста, пойдите и расскажите это Борису и Хилари.

Mikey D

2d ago

90 91

Половина Алеппо в правительственных руках. Восток города должен сдаться на условиях, чтобы гражданское население могло быть спасено. Почему мы теперь так сильно забеспокоились, а когда в течение нескольких лет правительственные силы были окружены в Алеппо, мы не слышали и не знали ничего? Кажется, что Обама/Клинтон на стороне аль-Каеды/Игил/саудовцев. Меня не купишь на байку, что мятежники – это умеренные, после того как они обезглавили Абдуллу, которому, кажется, было около 12. Я понимаю, почему люди голосуют за Трампа.

Frymealiver

2d ago

4 5

Здесь не предлагается реального решения, только предупреждение, чтобы выйти из борьбы. Это всегда самый простой выход для нас – повернуться слепым глазом к населению и надеяться, что русские и Асад быстро покончат с резней.

Как раз теперь из Алеппо приходят ужасающие снимки, - убитые младенцы и дети – которые наши СМИ не хотят показывать.

Бесполетная зона, прекращение огня и план эвакуации могли бы быть введены Западом, с временными рамками и целью предоставить достаточное время для эвакуации населения Алеппо. Если Путин и Асад не согласятся с предложением, они начертят линию на песке, через которую мы должны быть готовыми переступить.

Shad O Frymealiver

2d ago

45 46

Здесь не предлагается реального решения

Оно предлагается, вы только предпочитаете этого не видеть.

повернуться слепым глазом

В самую точку. Повернуться слепым глазом к тому, как наше оружие и снаряжение оказывается в конечном счете в руках джихадистов, повернуться слепым глазом ко всем черным флагам в “районах, занятых оппозицией” и повернуться слепым глазом к докладу Комитета Обороны (в парламенте Британии, перев.), который признает, что “умеренная оппозиция” – это “фантом”.

Бесполетная зона, прекращение огня и план эвакуации могли бы быть введены Западом

Хорошо, что это мнение не разделяется ни одним высокопоставленным политиком. Будь это Мэй, Клинтон или Обама, они очень хорошо понимают, что они не могут “ввести” ничего.

предоставить достаточное время для эвакуации населения Алеппо

Не будут ли это джихадисты, которые должны выйти из меньшей части Алеппо, которую они все еще контролируют?

nonsensefactory Frymealiver

2d ago

53 54

Бесполетная зона, прекращение огня и план эвакуации могли бы быть введены Западом

Помимо нелепости, это - явное безумие, нечто превозносимое некоторыми политиками как либерального, так и консервативного толка, чтобы только выглядеть крутыми парнями.

Представьте, например, как если бы Россия ввела бесполетную зону над Йеменом, чтобы остановить зверства саудовцев, когда американские заправщики в воздухе заправляют саудовские самолеты; представьте, во что это могло бы вылиться, если бы русские сбивали саудовские и американские самолеты с целью “остановить резню”. Это была бы эквивалентная акция, разве не так?

Если бы вы захотели развязать полномасштабный региональный военный конфликт, вроде саудовско-иранского, который остановил бы всякое судоходство в Персидском заливе – именно это вы бы и продвигали. И пытаться осуществить это над Сирией - столь же безумно.

Итак, подумайте о последствиях таких безрассудных акций прежде , чем их продвигать, а не потом .

MichealRHaddon Frymealiver

2d ago

30 31

Бесполетная зона, прекращение огня и план эвакуации могли бы быть введены Западом

Джихадисты вольны оставить восточный Алеппо так, как они это сделали в пригороде Дамаска Дарайе. До самого недавнего времени боевики и оружие проникали в восточный Алеппо. Белые Каски показали в своем видео новенькие с иголочки санитарные автомобили месяц назад в сцене спасения. Они, должно быть, были пригнаны прямо из Турции.

Scipio1

2d ago

81 82

Ну, ну, Джонатан Стил вернулся. Я не припомню, когда это было в последний раз, что ему позволили комментировать события в колонке Гардиан «мнение». Возможно ли, что Гардиан становится несколько неуютно от мысли о возможной войне с Россией? Вполне допустимо, так как до этого они поддерживали направление Стрейнджлава (рецидив воспоминаний эпохи холодной войны, перев.) в уверенности, что Россия отступит перед шантажом со стороны НАТО. Однако Россия не станет подписывать бумаги о безоговорочной капитуляции с западным военным монстром на своих западных границах. Москва потребует не меньше, чем потребовала бы любая другая великая держава на своих границах. Именно, безопасность на западной границе требует особых отношений с Украиной и степени уважения, ожидаемой в сфере влияния крупных держав. И в особенности, в российском истеблишменте превалирует чувство, что страна никогда не будет в безопасности, если Украина присоединится к НАТО или станет частью враждебного Евро-Атлантического сообщества. С этими перспективами не враждебный статус Украины – это требование, которое даже не обсуждается. Россия достаточно сильна, чтобы защитить свои интересы в национальной безопасности.

Москва заявляет НАТО: “Прекратите размещать ваши военные арсеналы на наших западных границах. Война или Мир”

Wrywriter

2d ago

6 7

Это гражданская война, поэтому предоставьте сирийцам разобраться самим. Все остальные должны остаться в стороне от внутренних разборок в других странах. Если мы чувствуем, что должны помочь, давайте помогать беженцам и отговаривать других от вмешательства. Интервенция русских, США и НАТО в Афганистане не помогла этой стране, так же как интервенция США и Британии не помогла в Ираке, а интервенция НАТО не помогла Ливии. Так же интервенция России и США, Британии, Франции и Австралии не помогла Сирии. Ключ в том, чтобы отговорить других от вмешательства, а не вмешиваться самим.

Greg_Samsa Wrywriter

2d ago

49 50

Это не гражданская война, это была агрессия США, Саудовской Аравии, Турции, Катара, Британии и Австралии, развязанная против Сирии, руками доверенных террористов.

gray2016

2d ago

32 33

Вашингтон и его союзники используют сирийский кризис для собственных политических целей, вместо реального его разрешения.

jmac55

2d ago

55 56

Есть идея …

Как насчет того, чтобы Запад и его союзники прекратили снабжать мятежников миллионами и миллионами долларов на вооружение и обучение (и тайную помощь и рекрутирование), и мы уговорили бы мятежников оставить Алеппо и прекратить использовать население в качестве ‘живого щита’?

SubjectiveSubject

2d ago

41 42

В каком мире мы живем, когда мировые сверхдержавы позволяют Игил вырасти и сеять террор по всему миру. Путин приобретет уважение за уничтожение Игил, тогда как это уже давно должно было быть сделано.

Greg_Samsa

2d ago

96 97

Мистер Стил,

Я благодарю Вас от глубины души!

Я не мог даже вообразить, чтобы Гардиан была еще способной публиковать прямые разумные статьи, особенно спустя годы усиленной пропаганды, военного подстрекательства и эмоционального выкручивания, чтобы заставить нас отрицать правду и сделаться ненавистниками по отношению к Сирии и России.

Я потерял всякое уважение к западным журналистам и лидерам (и их слепым последователям), но вы восстановили часть потерянного.

Спасибо за то, что принесли оздоровление в западное безумие, остальная планета оценит это.

normankirk

2d ago

83 84

Дела могут обернуться для Гардиан серьезным образом за то, что позволили выступить Джонатану Стилу. Он остается одним из очень немногих честных и точных людей, пишущих о Сирии. Я нахожу предложение де Мистуры (вскоре после такого же предложения Асада) немного лицемерным. Как он пришел к такой цифре в 1000 джихадистов? Командующий войсками США в апреле сказал, что аль-Нусра остается основной группой среди мятежников в восточном Алеппо. Совершенно определенно, что их больше 1000, удерживающих 250000 населения для выкупа. Единственные новости, которые мы получаем из восточного Алеппо, поступают от самих джихадистов. Вспомним, что Алеппо сам по себе никогда не восставал против Асада, восточный Алеппо был захвачен боевиками извне.

KayyRok

2d ago

68 69

Путин сказал сегодня, что и Россия, и США знают очень хорошо, кто напал на гуманитарный конвой в Алеппо (это была группа террористов, базирующаяся в Алеппо), но США продолжают лгать, что это сделала Россия. “Такая «фальшивая риторика», - сказал Путин, - нацелена США на достижение своих политических целей в Сирии, но фактически не помогает решению проблем”.

Nivedita

2d ago

89 90

Бесполетная зона над Алеппо была бы отчаянной мерой со стороны Запада поддержать своих кровожадных наемников, которые терзают мирных граждан. Дайте Путину позаботиться о Сирии 0 он, кажется, действует в лучших интересах безоружных порядочных сирийцев непосредственно с начала кризиса. Если Запад хочет выглядеть делающим что-то правильное на среднем востоке, то бесполетная зона над Йеменом была бы самое то.

CitizenOfTinyBlue

2d ago

99 100

Я действительно счастлив видеть этот островок разума в океане пропаганды. Спасибо вам, Джонатан Стил. Это может быть некоторой надежной на горизонте после цунами безумия.

Cousin_Jack

2d ago

96 97

Спасибо Гардиан за сбалансированное, основанное на фактах и, превыше всего, прагматичное рассуждение. Вовсе не нужно любить Сирийское или Российское правительство, чтобы признать, что их политика единственно пригодная.

Sobieski_wake_up

2d ago

113 114

Наконец, разумная статья о Сирии в Гардиан!

С другой стороны, пугает, что западные политики могут использовать вводящие в заблуждения высказывания по очень важным вопросам. Во вчерашних дебатах в британском парламенте говорили о “противостоянии” России в Сирии. Подразумевалось сбивать российские военные самолеты, чье присутствие в Сирии, как оказывается, законно. Такие действия со стороны Запада вынудят Россию отомстить, и возможна ужасающая эскалация.

200gnomes

2d ago

93 94

Как насчет бесполетной зоны над Йеменом?

Если мы хотим чтобы война в Сирии закончилась, достаточно прекратить продавать оружие Саудовской Аравии, которая снабжает им мятежников, связанных с аль-Каедой. И перестать покупать у них нефть, до тех пор, пока они не станут принимать беженцев.

Gtardkgb

2d ago

109 110

Хорошая статья. Удивительно, что она появилась. И опубликована в Гардиан. Честно. Я не могу поверить, что дошло до того, что мы серьезно заговариваем о начале войны с Россией из-за аль-Каеды в восточном Алеппо. Это сумасшествие.