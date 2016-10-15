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опубликовано редакцией на Переводике 15.10.16 12:41
скаут: Miroslav;
 
 

Сирия раздора: что Обама оставит американцам после себя

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Obama’s Legacy: War with Russia? («Наследие Обамы ― война с Россией?»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом lifezette.com.

Белый дом, горячо поддерживаемый Хиллари Клинтон, стремительно обостряет напряженность в отношениях с Москвой по вопросу Сирии. После почти восьми лет провальной внешней политики администрации Обамы Соединенные Штаты, похоже, стоят на грани открытого противостояния с Россией.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в минувший четверг предупредил, что Россия не постесняется стрелять по ВВС США в Сирии, если Штаты совершат атаки на российские или сирийские правительственные войска. «Любые ракетные или воздушные удары по территории, контролируемой сирийским правительством, создадут явную угрозу российским военнослужащим», — заявил Конашенков.

«Обращаю внимание «горячих голов», что после нанесения 17 сентября самолетами коалиции удара по сирийским войскам в Дэйр эз-Зоре, мы приняли все необходимые меры для исключения любых подобных «ошибок» в отношении российских военнослужащих и военных объектов в Сирии», — добавил он.

Конашенков имел в виду случай, когда США нанесли авиаудары по правительственным войскам Сирии всего через несколько дней после введения режима прекращения огня. Администрация Обамы утверждает, что это была ошибка, но расчет времени и сила удара наводят некоторых — в том числе российское и сирийское правительство — на мысль об обратном. Конашенков пояснил, что жесткое предупреждение России связано с тем, что «в ряде авторитетных западных СМИ опубликованы «утечки» об обсуждении в администрации Белого дома возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям сирийских войск».

В то время как Россия грозится принять ответные меры против агрессии США в Сирии, пропагандистский аппарат администрации Обамы продолжает делать все возможное, чтобы выставить Россию региональным агрессором. В пятницу госсекретарь Джон Керри призвал провести расследование предполагаемых российских военных преступлений в Сирии.


В тот же день правительство США официально обвинило Россию в попытке вмешаться в предстоящие выборы. Россия это категорически отрицает, и в настоящее время у США нет никаких доказательств.

Сомнительная достоверность заявлений администрации Обамы не мешает Клинтон повторять их снова и снова с полной уверенностью. Действительно, во время вторых президентских дебатов Клинтон, всячески пыталась оправдать приближающийся конфликт с Россией, конфликт, который она, скорее всего, усугубит.

«Подумайте о том фото четырехлетнего мальчика с кровью на лбу, которое мы все видели, это потому, что он подвергся бомбардировке со стороны российских и сирийских воздушных сил», — заявила Клинтон. — Дети страдают в этой катастрофической войне, в основном, я считаю, из-за Российской агрессии».

Однако, несмотря на постоянные обвинения со стороны администрации Обамы и кампании Клинтон, и их союзников в СМИ — так, например, ведущая вице-президентских дебатов Элейн Кихано заверила, что российские военные намеренно сбрасывали зажигательные смеси с взрывчаткой на мирных жителей — истинное положение дел обстоит гораздо сложнее.


Действительно, если какую-то сторону и можно назвать «злодеем» в данном случае, то это, скорее всего, будет администрация Обамы. Подумайте: они активно пытаются свергнуть законное правительство суверенного государства.

Для того чтобы повлиять на изменение режима, администрация Обамы активно поддерживает исламских террористов, обеспечивая им поддержку с воздуха и даже поставляя оружие. Было официально подтверждено, что вооруженные силы США оказывают поддержку с воздуха операциям мятежников, в которых принимала участие «Аль-Каида» («фронт ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра») (запрещены в РФ). «Джебхат ан-Нусра» ― одна из многих исламских террористических группировок, которые составляют коалицию боевых фракций, известную как «Армия завоевания».

Другой основной противостоящей Башару Асаду силой является «Фатх-Халеб», якобы не исламистское объединение повстанцев (оппозиция). Однако, не будучи, как «Армия завоевания», открыто исламистской группировкой, «Фатх-Халеб» все же имеет ряд исламистских филиалов. Более того, в мае правозащитники из Amnesty International обвиняли «Фатх-Халеб» в совершении военных преступлений, в том числе «неоднократных и беспорядочных» атак на гражданские объекты. Главный союзник администрации Обамы в Сирии является в большой мере виновным в преступлениях, в которых обвиняют Россию и сирийское правительство.

Таковым является настоящее внешнеполитическое наследие Обамы. Человек, который строил свою кампанию на жесткой критике участия США в смене режима в Ираке, теперь не только рискует развязать войну с Россией, стремясь к смене режима в Сирии, но и сотрудничает с исламскими террористами, чтобы добиться этого.

Алексей Громов

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теги: Обама Барак, США, Сирия  
   
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