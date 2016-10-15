Соглашение по "Турецкому потоку" между Россией и Турцией - поражение США

, поскольку реализация проекта приведет к экономической интеграции России, Евросоюза и Турции, а также увеличению российской доли на газовом рынке Европы.

В публикации отмечается, что в результате воплощения в жизнь российских инициатив Соединенные Штаты перестанут контролировать ситуацию и не смогут обеспечить должного прикрытие своим проектам, которые связаны с американскими поставщиками сланцевого газа.

Во время недавнего визита российского президента Владимира Путина в Стамбул министры энергетики России и Турции подписали в соответствующее межправсоглашение, согласно которому стороны договорились о прокладке двух труб по дну Черного моря. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера,, первую нитку планируется завершить именно к 2019 году, когда заканчивается соглашение по транзиту российского газа в Европу через Украину, отмечает издание.

По газопроводу «Турецкий поток» Россия через Черное море будет поставлять «голубое топливо» в страны Евросоюза в обход Украины, а ежегодная мощность трубопровода составит 63 млрд кубометров. Этот проект, пишет издание, можно считать преемником «Южного потока», реализации которого так и не состоялась из-за неконструктивной позиции политиков ЕС и США, которые сделали все возможное для этого, мотивируя это проблемами, связанными с энергетической безопасностью Европы и украинским кризисом.

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Турецкий поток

» позволит Турции не только получать российский газ напрямую, но и стать значимым «энергетическим хабом» по транспортировке топлива в европейские страны, отмечает издание, которое делает вывод, что в результате произойдет экономическое слияние России, ЕС и Турции и образуется большое экономическое пространство, неконтролируемое США. На газовом рынке Европы еще больше увеличится доля России, что для США , которые в последние годы пытались сорвать реализацию практически всех российских европейских энергетических проектов, станет поражение, подчеркивается в публикации.

Указывается, что США намереваются конкурировать с Россией в Европе, реализуя свой сланцевый газ: поэтому с помощью Украины Вашингтон намерен контролировать российские газопроводы, что позволит обеспечить не только информационное прикрытие американским поставщикам в вопросах ценообразования или энергетической безопасности.

Но Венгрия и Греция, которые вдруг стали аутсайдерами ЕС из-за национализма и долгового кризиса соответственно, уже сотрудничают с Россией по «Турецкому потоку», продолжает издание, указывая, что эти страны могут получить выгоду от проекта, что наверняка «ускорит центробежные силы в ЕС».

Польша же, проводящая жесткий антироссийский курс сегодня, скорее всего ослабит свои позиции, поскольку больше не будет рассматриваться как альтернативный маршрут поставок газа. Россия, по мнению автора публикации, уже давно не доверяет полякам практически по всем аспектам международных отношений — в том числе, безусловно, и в вопросах энергетики. К тому же, Польша недавно заблокировала строительство «Северного потока — 2», создав серьезные трудности для российского «Газпрома» и пяти европейских энергетических компаний, которые должны были участвовать в проекте, напоминает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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