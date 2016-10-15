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опубликовано редакцией на Переводике 15.10.16 18:20
скаут: Miroslav;
 
 

Вот это поворот: США провалили план по изоляции российской экономики

В охлаждении политических отношений между Россией и США всецело виновен нынешний руководитель американского Белого дома, который уже через три месяца покинет его и передаст бразды правления президенту США, избранному на ноябрьских выборах. Россия всегда готова к переговорам, диалогу, но не к диктату — линии, которую проводят Барак Обама и его команда.

На уровне бизнеса взаимодействие между двумя странами развивается динамично. Конечно, санкции США отравляют инвестиционный климат, однако и через эти преграды американские предприниматели работают со своими партнерами в России. Рано или поздно, Москву и Вашингтон ждет ренессанс в сфере политики, и есть определенные надежды на то, что это произойдет уже в начале президентского срока нового главы американского государства. Данный контракт, между Orbital Sciences и «Энергомашем», еще раз подтверждает, что диалог на уровне компаний не прекращается, а США в немалой степени зависят от России.

Через асфальт санкций американского Белого дома пробились не просто ростки, а целый лес. Логика ограничительных мер Вашингтона заключалась в достижении максимальной изоляции российской экономики. Это было видно в конце мая, когда Россия размещала свои государственные облигации: представители Государственного департамента США названивали потенциальным покупателям этих ценных бумаг и уверяли их, что им стоит «сто раз подумать» прежде чем их приобрести.

В очередной раз это стало моментом истины: ведь формально размещение таких суверенных долговых обязательств не подпадает под действие каких-либо санкций со стороны США, однако в стремлении изолировать российскую экономику американский Белый дом пошел на нарушение всех рамок приличия. Однако нам удалось успешно занять 1,25 миллиарда долларов на внешнем рынке. Новые угрозы по осуществлению кибер-атаки на российские серверы, которые исходят от властных кругов США, еще раз, к сожалению, демонстрируют крах нормального стиля дипломатического общения, когда любое возражение планам американского Белого дома вызывает у хозяина и его команды настоящую истерику.

Автор: Владислав Гинько

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теги: Россия, США  
   
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