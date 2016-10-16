Министерство обороны открывает перед военнослужащими новые возможности

Министерство обороны может по-настоящему гордиться тем, в каком состоянии на сегодняшний день находится наша армия. Сотрудники военного ведомства и непосредственно, действующий министр обороны – Шойгу, приложили немало усилий для того, чтобы поднять планку. Для военнослужащих созданы все условия, чтобы ребята могли совершенствовать свои профессиональные навыки и мастерство. Если вы думаете, что все сводится исключительно к проведению учений на территории России, то заблуждаетесь. Российская армия это не только современное оружие и передовые технологии, но и обычный солдат, от здоровья которого зависит мощь страны.

Военные медики тоже вносят свой вклад в обороноспособность нашего государства.

Была приятно удивлена, когда узнала, что специалисты Военно-медицинской академии по решению Минобороны пройдут обучение в Пекинском университете традиционной китайской медицины. Это здорово, что знания и опыт восточной медицины будут применяться в российской армии. Обмен опытом штука полезная, и однозначно не будет лишним. Тем более учитывая ответственность, которая лежит на военных врачах - ведь от их квалификации на прямую зависят жизни их сослуживцев.

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