навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
16.10.16   Редакция

«Каспаров. Ру»: когда ненависть в каждом слове

(0)
15.10.16   Редакция

Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя

(0)
14.10.16   Редакция

Вот почему Путин не хочет мира в Сирии

(0)
 
13.10.16   Редакция

Когда Буши играют против Трампа

(0)

последние за вчера, 15.10.16  
19:44   Редакция

Андрей Романович меняет профессию, или Как на «Каспаров.Ру» серийного убийцу превратили в царя

(0)
18:20   Редакция

Вот это поворот: США провалили план по изоляции российской экономики

(0)
17:35   Редакция

Президент РФ видит потенциал БРИКС

(0)
15:03   Редакция

Соглашение по "Турецкому потоку" между Россией и Турцией - поражение США

(0)
12:41   Редакция

Сирия раздора: что Обама оставит американцам после себя

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
16.10.16 02:49    
Sigemer Наши Любимые Мелодии (164)
16.10.16 02:48    
Sigemer Испания и отдых (3)
14.10.16 22:23    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (141)
11.10.16 13:42    
Sergeolov Работаем, чтобы прокормиться (2)
11.10.16 09:57    
Олька Просто стихи (652)
01.10.16 08:30    
Олька Что такое линейная алгебра? (7)
19.09.16 12:38    
Tanya1990 Йога (3)
17.09.16 18:14    
Vasil95 Спасение доллара – война! (4)
 
опубликовано редакцией на Переводике 16.10.16 09:21
скаут: ZZToP;
 
 

Министерство обороны открывает перед военнослужащими новые возможности

Министерство обороны может по-настоящему гордиться тем, в каком состоянии на сегодняшний день находится наша армия. Сотрудники военного ведомства и непосредственно, действующий министр обороны – Шойгу, приложили немало усилий для того, чтобы поднять планку.  Для военнослужащих созданы все условия, чтобы ребята могли совершенствовать свои профессиональные навыки и мастерство. Если вы думаете, что все сводится исключительно к проведению учений на территории России, то заблуждаетесь.  Российская армия это не только современное оружие и передовые технологии, но и обычный солдат, от здоровья которого зависит мощь страны.
 
Военные медики тоже вносят свой вклад в обороноспособность нашего государства. 
Была приятно удивлена, когда узнала, что специалисты Военно-медицинской академии по решению Минобороны пройдут обучение в Пекинском университете традиционной китайской медицины. Это здорово, что знания и опыт  восточной  медицины будут применяться  в российской армии. Обмен опытом штука полезная, и однозначно не будет лишним. Тем более учитывая ответственность, которая лежит на военных врачах - ведь от их квалификации на прямую зависят жизни их сослуживцев.

статью прочитали: 73 человек

   
теги: Россия, Министерство Обороны РФ, Минобороны  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  11.10.2016 20:55   Эксклюзив
Переводика -

Новинки от Минобороны
Минобороны представило экипировку «Ратник», ту самую, которую многие СМИ уже окрестили формой «солдата будущего», ещё в 2014 году.

читали: 566

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 