«Каспаров. Ру»: когда ненависть в каждом слове

Попытки экстремизма караются законом, но некоторые считают, что для них закон не писан. По всей видимости, экс-шахматист Гарри Каспаров решил, что своими былыми победами он сможет перекрыть все настоящие и грядущие его ошибки, многие из которых близки к нарушению закона.





Знакомьтесь, одним из писателей-перевертышей является Александр Немец, который одну за другой строчит экстремистские статейки с высокопарными названиями типо «Фактор Украины», «Лёд тронулся» и «От деклараций к действиям». Но больше всего «впечатляет» его последнее творение «О наказании Путина».

Собственно, псевдоним писаки и название статьи уже говорят о не совсем адекватном видении мира, не говоря уже о полном незнании истории и современной ситуации в мире.





Саша предлагает к аспектам перейти. Что ж, перейдем. Начнем в того, что весь первый абзац автора – это неподтвержденные факты из другой, авторской, так сказать, реальности.

Кибератаки со стороны РФ? А где доказательства? Нет доказательств, причем об этом было заявлено, как летом, так и сейчас.





Да и верно говорил Песков о том, что сайт Владимира Путина ежедневно пытаются взломать, но ведь в России никто не кричит о виновности исключительно Штатов…

Но это сложно понять человеку, который очень рьяно поддерживает эти самые США. Вначале он обижается на Обаму, что тот не придумает «асимметричное эффективное наказание Путина », но к концу своей эпопеи заявляет следующее:





Что ж, ориентиры автора вполне понятны. А, как говорят, друг моего друга мой друг, поэтому Саша активно поддерживает ВСУ, размышляя о том, смогли бы украинские силовики поквитаться с такой нелюбимой Немцу (как символично) Россией:

Явно не без сожаления, автор приходит к выводу о следующем:

И тут становится интересно, а какими такими серьезными достижениями славятся всушники? Такими?

Или такими?





Но автор упорно продолжает переворачивать все с ног на голову , утверждая что

Только о том, кто воюет за ВСУ, Немец почему-то не пишет.





Оно и понятно, зачем ему об этом писать, ведь США – это друг, пускай помогает, так и должно быть…

Перечислять можно и дальше: каждое слово в этой статье насыщенно ненавистью к России, ее президенту и народу. Но это только одна из многих подобных писанин в издании «Каспаров. Ру», пропагандирующем экстремизм и жестокость такими, как Александр Немец. Что можно сказать об этом сайте? Ничего хорошего.





Источник: https://gazetaogazetah.ru/350.html

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