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опубликовано редакцией на Переводике 16.10.16 16:07
скаут: Miroslav;
 
 

«Злые» мусульмане — главные враги ислама, считает американский блогер

Рассмотрим положение христиан в Ираке. По данным госдепартамента США, в этой стране христианам угрожают расправой, если они не покидают свои дома, к ним пристают на улицах и даже убивают, а христианские храмы взрывают или портят. Некоторые иракские христианские лидеры даже называют это «этнической чисткой». Это касается и других религиозных меньшинств.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Ричарда Бутрика (Richard Butrick) «Исламофобия — проблема мусульман» (Islamophobia is a Muslim problem), опубликованной в блоге издания American Thinker 13 октября.

Многие отчеты показывают, что судьба других религиозных меньшинств в Ираке не менее плачевно, чем положение христиан. Преимуществом христианского сообщества является то, что оно связано с авторитетными международными организациями, которые могут выступить в его защиту, как это уже делал Папа Римский.

Но этого нельзя сказать по отношению к некоторым другим группам, таким как езиды, которых многие мусульмане считают еретиками, поскольку последователи езидизма исповедуют синкретическую смесь ислама и других религий. Не существует также и международной езидской общины.

Другой объект нападений ― это религиозная группа мандеи-сабии, которые проживали в Ираке на протяжении многих веков. Мандеи ― это независимая от ислама, христианства и иудаизма группа, при этом они следуют учению Иоанна Крестителя, а крещение является для них центральным ритуалом. Сабии упоминаются в Коране как принадлежащие к людям Писания наряду с иудеями и христианами. В 2003 году в Ираке насчитывалось около 60 тысяч представителей этого религиозного течения. Сегодня, возможно, их осталось всего около пяти тысяч, что означает, что более 90% либо уехали из страны, либо были убиты. Примерно то же самое произошло с общиной умма.

Большинство мусульманских народов почти повсеместно преследуют инакомыслящих. Вопрос только в том, с какой степенью жестокости. Инаковерующие преследуются везде, но христиане больше всего страдают в местах зарождения христианства. Вторжение США в Ирак и «Арабская весна» на Ближнем Востоке развязали кампанию религиозной чистки. И даже столь любимый Бараком Обамой турецкий президент внес свою лепту в религиозные преследования христиан, запретив православную литургию.

И это не говоря о террористических нападениях на западную культуру, начиная с убийств на военной базе Форт-Худ в 2009 году и заканчивая Charlie Hebdo и событиями 11 сентября. И не говоря о многочисленных наказаниях, которым подвергаются женщины-мусульманки за попытки отстоять свои права. Тут и избиения мужем, и ожоги кислотой, или даже «убийства чести» и другие жестокие наказания.

При этом так называемая исламофобия, несмотря на свою агрессивную риторику, ― это весьма неточный эпитет для критиков ислама. Исламофобы, скорее, действуют не из страха, а из враждебности к представителям мусульманства.

Вопрос, задаваемый политикам, в том числе кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, что они собираются делать с исламофобией, в корне неправильный. Надо спрашивать, что сами мусульмане собираются делать с враждебностью, с которой они сталкиваются по вине последователей радикальных течений в исламе.

Алексей Громов


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теги: США, Ирак  
   
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