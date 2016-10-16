Министр обороны не позволит Штатам совать свой нос на нашу территорию

Штаты должны благодарить бога за то, что министр обороны России обладает таким терпением. Уж если быть откровенными, то за действия военно-морских сил США следует спросить по - полной.









Американский самолет разведчик не первый раз приближается в район Восточного Средиземноморья в надежде подсмотреть за кораблями ВМФ России. Это стало для них дурной привычкой, от которой лучше отказаться. Пусть Вашингтон безнаказанно шпионит за всеми, а с нашей страной этот номер не пройдет, тем более что российские радиолокационные комплексы не дают американским воздушным разведчикам добыть хоть какую-то информацию.









Министерство обороны держит руку на пульсе, и готово в любой момент ликвидировать надвигающуюся угрозу. По большому счету, даже этот негативный факт, может быть полезен для вооруженных сил страны. Отработка оборонительных действий всегда полезно для Минобороны. Не зря говорят: «тяжело в учении, легко в бою». Этот опыт нам точно пригодится.

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